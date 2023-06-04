الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: توريد 100 ألف طن قمح محلي للشون والمطاحن وتقديم التسهيلات للموردين

جانب من توريد القمح
جانب من توريد القمح

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ارتفاع معدل توريد القمح المحلي بالمحافظة ليصل إلى 100 ألف و325 طن قمح حتى اليوم بـ 28 شونة وصومعة ومركز تجميع على مستوى المحافظة، لافتاً إلى استمرار عمليات التوريد واستلام الأقماح المحلية المنتجة من المزارعين خلال الموسم الحالي حتى 30 أغسطس 2023 أو انتهاء أعمال التوريد.


وأكد اللواء عصام سعد، تقديم التسهيلات والتيسيرات للمزارعين والموردين منذ بداية الحصاد وحتى التوريد وتحفيزهم وتشجيعهم لتوريد جميع الكميات التي يتم حصادها خاصة وأن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لا تدخر جهدًا بشأن المزارعين وتوريد الأقماح لتوفير مخزون استراتيجي آمن.


ووجه محافظ أسيوط، بتكثيف الجهود لمتابعة الملف بشكل دقيق ومعدلات الحصاد والتوريد فضلاً عن استمرار تكثيف حملات التوعية واللقاءات للتجار والموردين ورؤساء الجمعيات الزراعية والقيادات الطبيعية بالمجتمع لحث المزارعين على استكمال أعمال توريد محصول القمح حرصًا على توفير الأمن الغذائي لمصر ومنعًا لتعرضهم للمسائلة القانونية.


وأشار محافظ أسيوط إلى متابعته الدورية واليومية لأعمال حصاد وتوريد القمح لكافة المواقع التخزينية بمراكز وقرى ونجوع المحافظة سواء عن طريق جولاته المستمرة أو اجتماعاته الدورية وتكليفاته لرؤساء المراكز والمدن ووكيل وزارتي الزراعة والتموين بالمحافظة للمرور والنزول إلى ارض الواقع لحل أي مشكلة تعترض عمليات التوريد مشدداً على تحرير محاضر للمخالفين الرافضين للتوريد.


من جانبه أوضح الدكتور رضا عليوه وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أنه تم توريد 42562 طن و563 كجم بشون البنك الزراعي المصري و19332 طن و302 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) بالإضافة إلى 26823 طن و620 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر التابعة لمركز أبنوب و973 طن و360 كجم لشركة الوحدة لطحن الغلال و10633 طن و632 كجم انتاج التقاوي/إرشاد (إكثار) ليصل إجمالي ما تم توريده حتى اليوم إلى 100 ألف و325 طن و477 كجم قمح مشيراً إلى التعاون والتنسيق مع مديرية التموين وباقي الجهات المعنية لتقديم كافة سبل الدعم والتيسيرات لتسهيل عمليات توريد الأقماح وتسليم الموردين لمستحقاتهم المالية أولا بأول وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول.


 

جانب من توريد القمح

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إدارة الازمات استلام الأقماح المحلية الأقماح المحلية التيسيرات للمزارعين الجمعيات الزراعية الدكتور رضا عليوة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القابضة للصناعات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المواقع التخزينية تحرير محاضر للمخالفين تكثيف حملات التوعية توريد القمح المحلي توريد محصول القمح

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