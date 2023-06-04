الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لاعب أرسنال يتوج بجائزة "مغير اللقاء" في الدوري الإنجليزي

نيسلون
نيسلون

توج ريس نيلسون لاعب أرسنال، بجائزة “مغير اللقاء" في الدوري الإنجليزي عن الموسم الحالي.

وتألق نيلسون البديل في لقاء بورنموث بعدما ساهم في عودة فريقه من الهزيمة بهدفين لفوز قاتل في الدقيقة السابعة من وقت بدل الضائع بثلاثة أهداف.

نيلسون حل بديلًا في الدقيقة 70 ومنح بن وايت تمريرة هدف التعادل ثم سجل الهدف القاتل بنفسه في الدقيقة 97.

الجائزة يتم منحها لأكثر لاعب كان مؤثرًا في تغيير نتيجة مباراة خلال موسم البريميرليج.

ونافس نيسلون على الجائزة كل من ثنائي السيتي إيرلينج هالاند ورياض محرز من جوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون، وسون هيونج مين من توتنهام، ورودريجو بينتانكور، ولاعب أرسنال ريس نيلسون.

وأنهى الجانرز مشواره في الدوري الإنجليزي باكتساح نظيره وولفرهامبتون بخماسية.

خماسية أرسنال تناوب على إحرازها كل من جرانيت تشاكا “هدفين”، بوكايو ساكا، جابرييل خيسوس والمدافع جاكوب كيور بالدقائق 11، 14، 27، 58 و78.

الفوز حافظ لأرسنال على وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 84 نقطة حيث تأهل  لدوري أبطال أوروبا.

ريس نيلسون نيلسون ارسنال الدورى الانجليزى مغير اللقاء

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