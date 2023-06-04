لاعب أرسنال يتوج بجائزة "مغير اللقاء" في الدوري الإنجليزي

توج ريس نيلسون لاعب أرسنال، بجائزة “مغير اللقاء" في الدوري الإنجليزي عن الموسم الحالي.

وتألق نيلسون البديل في لقاء بورنموث بعدما ساهم في عودة فريقه من الهزيمة بهدفين لفوز قاتل في الدقيقة السابعة من وقت بدل الضائع بثلاثة أهداف.

نيلسون حل بديلًا في الدقيقة 70 ومنح بن وايت تمريرة هدف التعادل ثم سجل الهدف القاتل بنفسه في الدقيقة 97.

An incredible impact from the bench 🤩



Reiss Nelson is your @Castrol Game Changer of the Season for his unforgettable cameo against AFC Bournemouth!#PLAwards | @Arsenal pic.twitter.com/xb8PzNVXfm — Premier League (@premierleague) June 4, 2023

الجائزة يتم منحها لأكثر لاعب كان مؤثرًا في تغيير نتيجة مباراة خلال موسم البريميرليج.

ونافس نيسلون على الجائزة كل من ثنائي السيتي إيرلينج هالاند ورياض محرز من جوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون، وسون هيونج مين من توتنهام، ورودريجو بينتانكور، ولاعب أرسنال ريس نيلسون.

وأنهى الجانرز مشواره في الدوري الإنجليزي باكتساح نظيره وولفرهامبتون بخماسية.

خماسية أرسنال تناوب على إحرازها كل من جرانيت تشاكا “هدفين”، بوكايو ساكا، جابرييل خيسوس والمدافع جاكوب كيور بالدقائق 11، 14، 27، 58 و78.

الفوز حافظ لأرسنال على وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 84 نقطة حيث تأهل لدوري أبطال أوروبا.