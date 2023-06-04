السجن 3 سنوات لمتهمين بالإتجار في النقد الأجنبي بالدرب الأحمر

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة شخصين بالسجن 3 سنوات للإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

كشفت تحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة، قيام مالك محل لعب أطفال وأحد الأشخاص "شريكه بذات المحل" كائن بدائرة القسم، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي متخذان من المحل ملكهما مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وباتخاذ الاجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بالمحل المشار إليه، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"، ماكينة عد نقود.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، ومزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي متخذان من المحل ملكهما مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.