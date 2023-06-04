الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة المتهم بقتل طليق ابنة شقيقه لـ 24 يوليو

حبس متهم
حبس متهم

أجلّت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بزينهم، جلسة محاكمة متهم بقتل طليق ابنة شقيقه، بسبب خلافات عائلية بمنطقة ساقية مكي لـ 24 يوليو المقبل، لسماع الشهود والمرافعة.

كانت أحالت النيابة العامة، المتهم "صبري . د"، 43 سنة، إلى محكمة جنايات المختصة بعد أن وجهت إليه تهمه القتل العمد، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية  رقم 17923 لسنة 2022 جنايات قسم الجيزة.

وذلك لأنه في يوم 27 نوفمبر من العام الماضي قتل المجني عليه "أحمد . ش"، 39 عام، ميكانيكي عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيّت النية وعقد العزم على قتله إثر خلافات عائلية بينهما، أعد المتهم لذلك الغرض سلاح أبيض "سكين" وتربص له في المكان الذي أيقن سلفا مروره فيه وما أن ظفر به حتى باغته ضرباً بطاولة حديدية واستتبعه طعناً بأنحاء جسده فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

وكشفت التحقيقات أن المتهم أحرز سلاح أبيض "سكين" وأداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "طاولة حديدية" دون مسوغ قانوني أو مقتضى من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطاراً من المستشفى يفيد بوصول شاب مصاب بعدة طعنات متفرقة بالبطن وتوفي فور وصوله، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة، عم طليقة المجنى عليه، بسبب خلافات عائلية، وتمكنت القوات من القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.

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