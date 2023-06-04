الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أمين مجذوب لـ"الدستور": المبادرة المصرية القطرية بشأن السودان "فرصة تاريخية"

اللواء أمين إسماعيل
اللواء أمين إسماعيل مجذوب

قال الخبير العسكرى السوداني، اللواء أمين إسماعيل مجذوب، إن المبادرة المشتركة المصرية القطرية بشأن السودان تحاول كسر الجمود الذي غطي على محادثات “جدة” بين الجيش، قوات الدعم السريع وعرقل وصول المساعدات الإنسانية.

وأوضح مجذوب في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن ذكاء القيادة المصرية والقطرية دفعهم لتغطية هذه الفجوة التي حدثت في مفاوضات جدة.

ومن ناحية أخرى، ستساهم المبادرة الجديدة وتطبيقها على الأرض في دعم اللاجئين في دول الجوار السوداني، وكذلك النازحين داخل السودان.

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البشير دهب لـ"الدستور": المبادرة القطرية المصرية بشأن السودان تدعم إنهاء الحرب

دور المبادرة المصرية القطرية في إنهاء أزمة السودان

وأضاف “نحن نعلم أن الوضع الاقتصادي في السودان متدهور جدا منذ فترة طويلة وجاءت هذا الحرب التي ضغطت على الجميع وبالتالي حدثت هجرة ونزوح داخلي ولجوء خارجي وبالتالي تحتاج البلاد إلى دعم عاجل جدا سواء مادي أو عيني لمساعدة الأسر التي خرجت من الخرطوم بسبب الحرب وهي أعداد ليس بقليلة”.

 وكشف الخبير السوداني عن أن الخرطوم بها حوالي ١٢ مليون نسمة والذين خرجوا منها لا يقلون عن ٦ مليون نسمة وبالتالي يجب أن يكون هنالك عمل سريع وعاجل لإغاثة هؤلاء النازحين واللاجئين.

واعتبر مجذوب أنه يمكن للمبادرة المصرية القطرية أن تساهم في إنهاء الأزمة ودعم وقف إطلاق النار وإطلاق هدنة دائمة وبالتالي مناقشة مسألة الدعم السريع وانهاء هذا الملف وانهاء الملف الخاص بالانتقال الديمقراطي ومدنية الحكم في السودان.

واختتم تصريحاته قائلا “أعتقد أن هذه فرصة تاريخية ومصر تملك الخبرة كوسيط إقليمي مقبول وبالتالي الإمكانيات المادية لا تنقص الجانبين في إثراء هذا المبادرة من الناحية المادية والعينة مثل الاحتجاجات الطبية ومن الناحية أن تكون المبادرة جديده لإنهاء وتصفية الأزمة في السودان”. 

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إشادات بالمبادرة «المصرية- القطرية» لإغاثة الشعب السودانى

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