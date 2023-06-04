الأحد 04 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البشير دهب لـ"الدستور": المبادرة القطرية المصرية بشأن السودان تدعم إنهاء الحرب

البشير دهب
البشير دهب

 قال الإعلامي السوداني البشير دهب، إن المبادرة المصرية القطرية بشأن السودان تأتي في ظل ظروف بالغة التعقيد وهى بمثابة صوت الرحمة لمواجهة أصوات الرصاص والحرب.

واتفق الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الجمعة خلال اتصال هاتفي مع أمير قطر تميم بن حمد، على إطلاق مبادرة مشتركة بشأن السودان لدهم جهود الإغاثة ودعم اللاجئين.

وأوضح دهب في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن أواصر الأخوة والمحبة  بين القاهرة والدوحة والخرطوم أمر معلوم عبر الماضي والحاضر، فليس غريباً على الأخوة والأشقاء في مصر وقطر إطلاق مبادرة لتخفيف أثار الحرب على اخوانهم في السودان.

 وكانت الدوحة منذ بداية القرن تفتح نوافذها للحكومة السودانية والقوى السياسية والحركات المسلحة المعارضة وتهيئ الظروف للوفاق وقد وقعت الكثير من الاتفاقيات حتى سميت إحدى الاتفاقيات باتفاقية الدوحة.

وأضاف: أما مصر الشقيقة فعلاقتها مع السودان ذات خصوصية كبيرة، بجانب أنها دولة جارة يربطها بعد تاريخي وحضاري واقتصادي  كبير بالخرطوم وكانت للقاهرة الكثير من المبادرات آخرها قبل ثلاثة أشهر لتسهيل عملية الوفاق بين الفرقاء في السودان.

txt

إشادات بالمبادرة «المصرية- القطرية» لإغاثة الشعب السودانى

كيف تدعم المبادرة المصرية القطرية السودان؟

وأوضح دهب لـ"الدستور"، أن اللاجئين السودانيين سيستفيدون بصورة أكبر من السودانيين بالداخل لأن استمرار القتال وعدم وقف إطلاق النار لن يسهل دخول المساعدات وانسيابها ثم توزيعها، كما يجب أن تأخذ في اعتبارها أوضاع الطلاب والمرضى وكبار السن حيث تحاول الدولتان القائمتان على الأمر إيجاد آلية مناسبة في حين أن المساعدة الكبرى هى الضغط على الأطراف في السودان لإيقاف الحرب والجلوس مع بقية القوى السياسية وصولاً لحل جزري ونهائي للأزمة السودانية والإجابة بوضوح على سؤال "كيف يُحكم السودان؟

وأكد الإعلامي السوداني أن المبادرة المصرية القطرية يمكن أن تساهم في التقليل من الأزمة على الأقل إن لم يكن إنهائها وذلك من خلال آليات عمل محددة بطلبها من طرفي الصراع تسهيل دخول المساعدات أو الطلب بهدنة من أجل توصيل المساعدات وهذا بالتأكيد له تأثيره على تقليل الأزمة بجانب أدوار دبلوماسية وأوراق أخرى لدى القاهرة يمكن أن تشكل اختراق كبير لتقليل الأزمة في السودان.

txt

الرئيس السيسى يتفق مع أمير قطر على إطلاق مبادرة مشتركة لدعم وإغاثة الشعب السودانى

المصرية القطرية السودان مصر قطر السيسي تميم بن حمد القاهرة الدوحة

الأكثر قراءة

رسميًا.. ريال مدريد يعلن رحيل كريم بنزيما

محافظ مطروح يتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية (صور)

بعد احتضان جيل بايدن لها.. الطالبة بسملة لـ"الدستور": "انبهرت بنا ووصفتنا بالأذكياء"

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

المشدد 6 سنوات وغرامة لمتهمين بالاتجار فى المخدرات

"الاختيار والمشخصاتى 2".. أعمال جسدت ثورة 30 يونيو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

أشرف عبدالشافي

يا أحمد هذا أبوك.. صلاح السقا.. المذكرات المجهولة لـ«رائد فن العرائس»

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وثيقة زواج

علي سعدة

شعب خدوم بطبعه

د. منى حلمى

أشرس الأعداء

محمد محمود عمارة

نسب الأطفال الحائر بين فتاوى العصر العباسى ونتائج الـDNA

د هند جاد

كيسنجر.. عصفور من حجر

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة