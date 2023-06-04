الأقصر تبحث مقترحات مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي العام

بحث محمد عبدالفتاح، سكرتير عام محافظة الأقصر، آليات مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الأقصر بحضور كل من دكتور محمد العراقي، استشاري التخطيط العمراني، ومدير المشروع وممثلي الهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، والمهندس عبدالمسيح نبيل، مدير التخطيط العمراني بالمحافظة وممثلي مدينة الأقصر.

وأكد سكرتير عام محافظة الأقصر - خلال الاجتماع - على كل الجهات المختصة بسرعة التنسيق مع ممثلي الهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية وتحقيق التعاون المثمر، لاستكمال تنفيذ أعمال مشروع المخطط الاستراتيجي الجاري تحديثه بما ينعكس على أهالي المحافظة بكل المراكز والمدن.

وتناول الاجتماع مناقشة مقترحات لمشروعات تطوير المخطط الاستراتيجي لمدينة الأقصر، من خلال عرض كل جهة للمشروعات المنوطة بها، ودراسة تأثير التغييرات الطارئة على كل مشروع ومدى ملائمتها للرؤية المستقبلية للمخطط الاستراتيجي العام المحدث.

من جهته، أوضح الدكتور محمد العراقي استشاري التخطيط العمراني ومدير المشروع، بأنه في ضوء اتجاه جهود الدولة نحو تنفيذ رؤية المدن الخضراء واختيار مدينة الأقصر كأول مدينة على المستوى العالمي لتكون مدينة خضراء، يجب تحديث رؤية الخطط المستقبلية لتطوير أعمال المشروعات القائمة، وأهمية وضع اشتراطات ومعايير دقيقة للبناء بالمناطق الجديدة، والوقوف على أهم المعوقات التي قد تؤخر أعمال تحديث المخطط الاستراتيجي العام للمدينة، ولابد أن يتم ذلك من خلال التنسيق الكامل بين الجهات المعنية.