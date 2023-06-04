تداول 36 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

ذكرت هيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 36 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الهيئة - في بيانٍ اليوم الأحد - أن الميناء استقبل (LOTUS-G) والتي ترفع علم مالطا القادمة من روسيا وعليها 42 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية، وذلك في إطار جهود الدولة وتأكيدًا على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية.

وأضافت أن 3 قطارات غادر الميناء بحمولة إجمالية 3808 أطنان من القمح متجهين لصوامع الفيوم وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5373 شاحنة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 143 ألفا و655 طنًا وبمخازن القطاع الخاص 189 ألفا و225 طنًا.

وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 42029 طنًا شملت 11606 طن رمل، و8600 طن يوريا، و14085 طن كلينكر، و7738 طن بضائع متنوعة، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31694 طنا تضمنت 2444 طن خردة، و6000 طن نواتج تقطير، و5556 طن كسب فول صويا، و1986 طن أبلاكاش، و850 طن خشب زان، و11525 طن ذرة، و3000 طن شعير و1318 رأس ماشية.