الأحد 04 يونيو 2023
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محافظات

محافظ الإسماعيلية يوجه ببحث ودراسة أسباب العنف ضد المرأة

اللواء شريف فهمي
اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية

عقد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا برئاسته، للوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف والمُشَكَّلة بقرار المحافظ رقم ٣٦٠ لسنة ٢٠٢٢، وذلك بحضور اللواء محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة ومقرر المجلس القومي للمرأة، ووكيل وزارة الصحة والسكان، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ورئيس النيابة الكلية، مدير منطقة الوعظ بالإسماعيلية، ومدير وحدة المرآة الآمنة بجامعة قناة السويس، وممثل الطب الشرعي، وممثل وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بمديرية أمن الإسماعيلية، ورئيس لجنة الطفولة والأمومة ومدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة.

وأكد محافظ الإسماعيلية، أن اختيار أعضاء الوحدة جاء ليكون متضمنًا جميع الجهات والمؤسسات التي تعمل في ملف جرائم العنف الموجَّه ضد المرأة بجميع صوره، مشيرًا إلى إمكانية انضمام جهات جديدة للتشكيل بما يدعم جهود المحافظة في التعامل مع هذا الملف.

ووجَّه اللواء شريف فهمي بشارة، بإجراء بحث ودراسة أسباب العنف المجتمعي والعنف ضد المرأة على أرض الواقع، وكذلك ضرورة وضع خطط فورية للتعامل مع الحالات المتعرضة للعنف والتنسيق بين الجهات الشريكة لسرعة التعامل مع الحالة وكذلك من خلال وضع خطة استراتيجية طويلة المدى للتعامل مع جذور الظاهرة والتخلص من روافدها.

وأشار المحافظ، إلى أهمية التوعية المبكرة من خلال الحملات والندوات التي تنتهجها الجهات والوصول إلى كل أفراد الأسرة سواء في المدارس أو في الأندية والجامعات وحتى في أماكن إقامتهم مباشرة للتوعية بالحقوق وكيفية التعامل في حال التعرض للعنف والجهات التي تتوجه إليها.

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