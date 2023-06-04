الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وفاة إدارية بمدرسة وإصابة 4 مواطنين في حادثين مختلفين بالشرقية

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

لفظت موظفة إدارية أنفاسها إثر إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة داخل مدرستها وأصيب ٤ مواطنين بإصابات متعددة في حادثين بالشرقية.

 

وقع الحادث الأول بمدرسة الشهيد طيار محمد سمير التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، حيث أصيبت موظفة إدارية بالمدرسة عمرها ٥٧ عاما بحالة إعياء شديدة وهبوط حاد فى الدورتين الدموية والتنفسية عقب قيامها بالتوقيع في كشوف الحضور والانصراف وسقطت مغشية عليها.

 وتم استدعاء سيارة الإسعاف لنقلها إلى المستشفى إلا أن روحها فاضت إلى بارئها.

بينما وقع الحادث الثانى بطريق أبو الأخضر العصلوجى حيث اصطدمت سيارة ملاكى بأخرى نصف نقل بسبب السرعة الجنونية والتخطى الخاطئ ونتج عن ذلك إصابة 4 أشخاص بإصابات مختلفة تم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الأحرار التعليمى لعلاجهم ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.

جرى إخطار اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية بالحادثين، وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق حيث صرحت بدفن جثة الموظفة وقررت تكثيف التحريات حول الواقعتين.

موظفة إدارية أزمة قلبية إصابات متعددة الشهيد طيار محمد سمير الحادث الأول

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