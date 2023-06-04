ضبط 7 حاولوا تهريب مبالغ مالية بميناء القاهرة الجوي

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى، بقطاع أمن المنافذ، ومن خلال التعامل الفني، من ضبط 7 أشخاص لمحاولتهم تهريب مبالغ مالية.

وتم ضبط 3 أشخاص يحملون جنسية أجنبية لحيازتهم مبالغ مالية "عملات محلية" كانت مخبأة بين طيات ملابسهم داخل الحقائب بالمخالفة للقانون، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرتهم البلاد، كما تم ضبط شخصين يحملان جنسية أجنبية لحيازتهما مبالغ مالية "عملات محلية" كانت مخبأة بين طيات ملابسهما داخل الحقائب بالمخالفة للقانون، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرتهما البلاد.

وتم أيضا ضبط شخص مقيم بمحافظة الدقهلية لحيازته مبالغ مالية "عملات أجنبية" كانت مخبأة بحقيبته بالمخالفة للقانون، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرته البلاد.

كما تم ضبط شخص مقيم بمحافظة الدقهلية لحيازته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" كانت مخبأة بحقيبته بالمخالفة للقانون، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرته البلاد.