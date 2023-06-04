"الأرصاد" تحذر من طقس الخميس المقبل: عودة للأتربة والرمال من جديد (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة، على مدار اليوم على أغلب أنحاء الجمهورية، متوقعة سقوط الأمطار الخفيفة والرعدية على بعض الأماكن من المناطق المتفرقة من شمال وجنوب الصعيد، منوهة أنه بدءا من الخميس المقبل، ستشهد البلاد موجة جديدة من ارتفاع درجات الحرارة، والتي يصحبها نشاط رياح مثير للأتربة والرمال.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى، إن طقس اليوم مستقر وهناك تحسن بالأحوال الجوية بأغلب المناطق بالجمهورية، ودرجات الحرارة خلال فترات النهار تعتبر حول المعدلات الطبيعية لها بمثل هذا الوقت من العام، ودرجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية خلال فترة النهار.

وتابعت: "الطقس سيكون حارًا على محافظة القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، ويكون مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، ولكن المناطق الموجودة جنوب البلاد، وبالتحديد جنوب الصعيد تشهد ارتفاعا ملحوظا بالحرارة، حيث تصل درجات الحرارة العظمى 45 درجة مئوية".

وأوضحت أن جنوب البلاد يشهد أجواءً شديدة الحرارة خلال فترات النهار، ولكن خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس يحدث انخفاض في درجات الحرارة وفترات الليل تكون الأجواء بها معتدلة على أغلب محافظات الجمهورية، وتكون درجات الحرارة الصغرى بين الـ21، 22 درجة مئوية خلال فترات الليل، في محافظات القاهرة الكبرى.

وواصلت: "يوجد نشاط نسبي للرياح مع فترات الليل، مما يزيد شعورنا باعتدال حالة الطقس، مشيرة إلى أنه من المتوقع غدًا تكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة على أغلب الطرق الزراعية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية، وتؤدي لانخفاض طفيف بالرؤية الأفقية، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس.