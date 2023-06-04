مرتضى منصور يعلن تسلم "فيفا" شكوى الزمالك ضد اتحاد الكرة والأهلى وكهربا

أعلن مرتضى منصور عن تسلم "فيفا" القضية الخاصة بالنادي وشكواه ضد اتحاد الكرة المصري ونادي الأهلي ومحمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وقال مرتضى منصور: "الفيفا تسلم الشكوى بشكل رسمى وتم تحديد رقم لها"، مضيفًا أن النادي لن يتنازل عن حقه في تلك القضية.

وأصدر مرتضى منصور بيانًا مقتضبًا، منذ قليل، كشف خلاله عن مفاجأة سارة للجماهير، وكتب مرتضى عبر حسابه: "بعد قليل المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك يزف خبرًا سارًا للزملكاوية يرد على الفـشلة والحاقدين".