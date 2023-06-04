الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مرتضى منصور يعلن تسلم "فيفا" شكوى الزمالك ضد اتحاد الكرة والأهلى وكهربا

مرتضى منصور
مرتضى منصور

أعلن مرتضى منصور عن تسلم "فيفا" القضية الخاصة بالنادي وشكواه ضد اتحاد الكرة المصري ونادي الأهلي ومحمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وقال مرتضى منصور: "الفيفا تسلم الشكوى بشكل رسمى وتم تحديد رقم لها"، مضيفًا أن النادي لن يتنازل عن حقه في تلك القضية.

وأصدر مرتضى منصور بيانًا مقتضبًا، منذ قليل، كشف خلاله عن مفاجأة سارة للجماهير، وكتب مرتضى عبر حسابه: "بعد قليل المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك يزف خبرًا سارًا للزملكاوية يرد على الفـشلة والحاقدين".

اتحاد الكرة المصري المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك محمود عبد المنعم كهربا الفيفا شكوى الزمالك ضد كهربا

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