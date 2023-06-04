النشر الإقليمي.. مشروع كشف المواهب الأدبية لتنشيط الحركة الثقافية

تعمل الهيئة العامة لقصور الثقافة على اكتشاف المواهب الأدبية في مجالات الرواية، والقصة، والشعر، من خلال مشروع النشر الإقليمي، الذي يعمل على إصدار مجموعة متميزة من الإبداعات الأدبية المتنوعة لأدباء مصر في الأقاليم وذلك في شكل مجلات ثقافية وسلاسل كتب.

ويهدف إلى اكتشاف المواهب الأدبية وتقديمها إلى الواقع الأدبي والثقافي، بما يسهم في تنشيط الحركة الأدبية بمصر، وتقديم أعمال أدبية رفيعة المستوي للقارئ المصري للارتقاء بالذوق وزيادة المعرفة.

ويحرص المشروع كل عام، على تقديم وجوه جديدة من شباب المبدعين الجدد إلى الساحة الثقافية، بهدف خلق جيل جديد منهم، لممارسة الإبداع، والاحتكاك بكبار المبدعين، وعقد جلسات حوارية لهم معهم للتعلم والاستفادة من خبرات الكبار كلا في مجاله.

وتطرح مسابقة النشر الإقليمي كل عام، في مواقع قصور الثقافة بالمحافظات، ليتقدم إليها الشباب، ويتم تقديم اعمالهم للجان فحص ومراجعة لاختيار الفائزين من بينهم.

وكانت قصور الثقافة أعلنت مؤخرا عن الفائزين بمشروع النشر الإقليمي في إقليم القاهرة الكبرى، والذي يضم محافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم، بني سويف"، لهذا العام وهم:

في محافظة القاهرة، فاز كل من: رمضان أحمد عبد الله في مجال المجموعة القصصية، وأشرف عثمان عبد العال في مجال أوبريت بالعامية، وحسان إبراهيم عيسى في شعر العامية، ومحمد عمر عبد الحميد في مجال شعر العامية.

وفى محافظة الجيزة، فاز كل من: عزت لبنة في مجال دراسات تطبيقية على شعر العامية، ومحمد سيد حجاج في مجال شعر الفصحى.

وفى محافظة القليوبية، فاز كل من: حسن حلمى محمد في مجال شعر الفصحى، وأيمن غريب في المجموعة القصصية، ومحمد إبراهيم الشيد في شعر الفصحى، ومصطفى خالد مصطفى في شعر العامية.

وفى محافظة الفيوم، فاز كل من: عادل الجمال في المجموعة القصصية، ودعاء رشاد محمود في المجموعة القصصية، ورمضان سالم العلاقة في شعر العامية، وهشام عياط الرمحي في الشعر البدوي.

وفى محافظة بنى سويف فاز كل من: محمد محمود فهمي في شعر العامية، وأحمد محمد محمود فهمي في شعر العامية وأحمد محمد عويس في المجموعة القصصية وأميرة مدين محمد في الدراسات النقدية، وعبد العزيز صلاح الدين في المسرح.