رومانو: باريس سان جيرمان يحسم صفقة أسينسيو في الصيف

بات نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قريبًا من الحصول على خدمات النجم الإسباني ماركو أسينسيو، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وكان نادي ريال مدريد الإسباني قد أعلن رحيل لاعب الوسط أسينسيو عن صفوف الفريق، بعد نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي 2022-2023، بعد فشل التوصل لاتفاق بشأن تجديد عقده.

باريس سان جيرمان يحسم صفقة أسينسيو

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق "فابريزيو رومانو"، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، والذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت" العالمية، فإن نادي باريس سان جيرمان نجح في حسم صفقة ضم أسينسيو بالمجان في الصيف.

وأوضح الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو"، أنه من المنتظر أن يُكمل باريس سان جيرمان تعاقده مع أسينسيو والإعلان عن الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد الصحفي الإيطالي عبر حسابه على "تويتر"، أن باريس سان جيرمان توصل لاتفاق شفهي مع أسينسيو، على أن يوّقع على عقود انتقاله خلال الأسبوع المقبل، بعقد يمتد حتى يونيو 2027.

ومن المنتظر أن يوّدع أسينسيو جماهير ريال مدريد في مباراة الفريق أمام أتلتيك بيلباو، المقرر إقامتها اليوم الأحد، في الساعة السابعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من بطولة الدوري الإسباني.

وكان أسينسيو قد رفض تجديد عقده مع ريال مدريد، نظرًا لعدم مشاركته بشكل أساسي تحت قيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وتوّج لاعب الوسط الإسباني، صاحب الـ27 عامًا، خلال فترة تواجده في ريال مدريد، بـ17 لقبًا في جميع البطولات.

وحصد أسينسيو ثلاث ألقاب للدوري الإسباني، 3 كأس السوبر الإسباني، 1 كأس ملك إسبانيا، 3 دوري أبطال أوروبا، 3 كأس السوبر الأوروبي، 4 كأس العالم للأندية.

وشارك أسينسيو في 285 مباراة مع ريال مدريد في جميع البطولات، سجل خلالهم 61 هدفًا، وقدم 32 تمريرة حاسمة.