الداخلية تُقيم مسابقة رماية بالأسلحة النارية لضباط الشرطة

أقيمت على ميادين الرماية بأكاديمية الشرطة خلال الفترة من (27 - 30 مايو) مسابقات الرماية السنوية لضباط الشرطة للعام التدريبي 2022/2023 م على مستوى الفرق والفردي "طبنجة، رشاش قصير، بندقية" وتنافس فيها عدد (493) ضابطًا وضابطة من العاملين بقطاعات الوزارة المختلفة، بمشاركة فعالة من العنصر النسائي، والتي تنظمها الأكاديمية وفقًا لقواعد كلٍ من (الاتحادين الدوليين للرماية العملية IPSC، ورياضة الرماية ISSF)، حيث اضطلع بالتحكيم فيها نخبة من حكام الإتحاد المصري للرماية.

وتواصل وزارة الداخلية جهودها للارتقاء بالمستوى التدريبي لرجال الشرطة بغرض تقديم خدماتها الأمنية للوطن والمواطن بحرفية مهنية وفقًا لمعايير الجودة للمؤسسات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية للارتقاء بالمستوى التدريبي لرجال الشرطة فيما يتعلق بالمهارات الخاصة برجال إنفاذ القانون وقياس العائد التدريبي والكفاءة العملية.