الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

مَن هى أصغر عصامية في الولايات المتحدة: كم تقدر ثروتها؟

جينير
جينير

احتلت رائدة مستحضرات التجميل كايلي جينر، أصغر عضوة في قائمة أغنى النساء العصاميات في أمريكا وفقًا لمجلة فوربس للأعمال .

سميت جينرذات مرة أصغر ملياردير عصامي في العالم وتقدر ثروتها الصافية بـ 680 مليون دولار بزيادة 80 مليون دولار عن العام الماضي، واحتلت المرتبة 38 في القائمة السنوية للمجلة للنساء العصاميات.

تنبع ثروة جينر من عملها في مجال التجميل Kylie Cosmetics، باعت 51 في المائة من الشركة إلى مجموعة التجميل متعددة الجنسيات Coty في عام 2020 مقابل 600 مليون دولار، في ذلك الوقت قدرت الصفقة الأعمال بـ 1.2 مليار دولار، كسبت جينر 340 مليون دولار من البيع.

أصغر عضو في عشيرة كارداشيان جينر السيدة جينر هي أخت غير شقيقة لنجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان ولعبت دور البطولة في المسلسل التلفزيوني Keeping Up with the Kardashians من عام 2007 إلى موسمها الأخير في عام 2021.

لوسي جو البالغة من العمر 28 عامًا الرئيسة التنفيذية ومؤسسة Passes وهي منصة ويب 3 للمبدعين هي ثاني أصغر شخص في قائمة أغنى نساء أمريكا العصاميات، تبلغ ثروتها الصافية 360 مليون دولار.

وقالت فوربس: "يأتي الجزء الأكبر من ثروتها من حصتها البالغة 6 في المائة تقريبًا في شركة الذكاء الاصطناعي Scale AI" .

نجم البوب ​​تايلور سويفت 33 عامًا هو ثالث أصغر شخص في قائمة فوربس ولديها ثروة شخصية تبلغ 740 مليون دولار.

ارتفع صافي ثروتها بمقدار 170 مليون دولار منذ العام الماضي بفضل إصدار ألبومها الجديد منتصف الليل في أكتوبر 2022 تلاه الإعلان عن جولتها في إيراس التي انطلقت في مارس وفقًا لمجلة فوربس .

من بين أفضل خمسة أشخاص في القائمة هم ويتني وولف هيرد المؤسسة البالغ من العمر 33 عامًا لتطبيق المواعدة Bumble بثروة قدرها 50 مليون دولار  وراشيل رومر مؤسسة شركة Guild للتعليم عبر الإنترنت البالغة من العمر 34 عامًا بصافي ثروة 320 مليون دولار.

كايلي جينر أصغر عصامية أغنى النساء فوربس مستحضرات التجميل

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