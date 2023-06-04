3 فئات للأسعار.. بدء حجز تذاكر حفلي عمر خيرت بالأوبرا

أعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بدء حجز تذاكر حفلي الموسيقار العالمي عمر خيرت المقرر إقامتهما على خشبة المسرح الكبير يومي الإثنين والثلاثاء 12 و13 يونيو، اعتبارًا من اليوم، من خلال نظام الحجز الإلكتروني الخاص بالدار أو شباك التذاكر داخل دار الأوبرا المصرية.

وتنقسم أسعار تذاكر الحفلين إلى ثلاث فئات: الأولى بمبلغ 960 جنيهًا، والثانية بمبلغ 760 جنيهًا، والثالثة بمبلغ 460 جنيهًا. وتعتبر حفلات عمر خيرت من أنجح الحفلات التي تقدمها الأوبرا، وتكون أسعار التذاكر مخفضة مقارنة بأسعار تذاكر حفلاته على المسارح الخاصة، مما يؤدي إلى تزاحم الجمهور وتوافد الجماهير لحضور الحفل في دار الأوبرا.

وتقام الحفلتين برفقة أوركسترا أوبرا القاهرة، وبقيادة المايسترو العالمي ناير ناجي، ضمن سلسلة حفلاته الشهرية التي ينظمها بالاتفاق مع إدارة الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، لعام 2023. وتبدأ الحفلتان في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ويعزف خلالهما "خيرت" باقة متنوعة من أهم مؤلفاته التي قدَّمها طيلة مشواره الفني العريق. وتنوعت إيقاعاتها بين السريع الحماسي والهادئ الرومانسي، وباتت جواهرًا فنية تجمل دنيا الألحان المصرية والعربية، منها: "هي دي الحياة"، "في هويد الليل"، "رابسودية عربية"، "فيها حاجة حلوة"، "إمتى الزمان يسمح يا جميل"، "أندلسية"، "إعدام ميت"، "الخواجة عبدالقادر"، "جيران الهنا"، "النوم في العسل"، "صابر يا عم صابر"، "مافيا"، "عارفة"، "عم أحمد"، "البخيل وأنا"، و"100 سنة سينما" وغيرها.

يُذكَر أن الموسيقار عمر خيرت أحيا مساء أمس السبت حفلاً ضخمًا على مسرح الصوت والضوء في منطقة الأهرامات، وشهد حضورًا جماهيريًّا كبيرًا وحمل لافتة كامل العدد. وأُقِيمَ الحفل تحت رعاية وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة. كما سجَّلَ عودة خيرت لمسرح الصوت والضوء بعد غياب دام لمدة 6 أعوام.