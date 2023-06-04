الأحد 04 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

3 فئات للأسعار.. بدء حجز تذاكر حفلي عمر خيرت بالأوبرا

الموسيقار العالمي
الموسيقار العالمي عمر خيرت

أعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بدء حجز تذاكر حفلي الموسيقار العالمي عمر خيرت المقرر إقامتهما على خشبة المسرح الكبير يومي الإثنين والثلاثاء 12 و13 يونيو، اعتبارًا من اليوم، من خلال نظام الحجز الإلكتروني الخاص بالدار أو شباك التذاكر داخل دار الأوبرا المصرية.

وتنقسم أسعار تذاكر الحفلين إلى ثلاث فئات: الأولى بمبلغ 960 جنيهًا، والثانية بمبلغ 760 جنيهًا، والثالثة بمبلغ 460 جنيهًا. وتعتبر حفلات عمر خيرت من أنجح الحفلات التي تقدمها الأوبرا، وتكون أسعار التذاكر مخفضة مقارنة بأسعار تذاكر حفلاته على المسارح الخاصة، مما يؤدي إلى تزاحم الجمهور وتوافد الجماهير لحضور الحفل في دار الأوبرا.

وتقام الحفلتين برفقة أوركسترا أوبرا القاهرة، وبقيادة المايسترو العالمي ناير ناجي، ضمن سلسلة حفلاته الشهرية التي ينظمها بالاتفاق مع إدارة الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، لعام 2023. وتبدأ الحفلتان في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ويعزف خلالهما "خيرت" باقة متنوعة من أهم مؤلفاته التي قدَّمها طيلة مشواره الفني العريق. وتنوعت إيقاعاتها بين السريع الحماسي والهادئ الرومانسي، وباتت جواهرًا فنية تجمل دنيا الألحان المصرية والعربية، منها: "هي دي الحياة"، "في هويد الليل"، "رابسودية عربية"، "فيها حاجة حلوة"، "إمتى الزمان يسمح يا جميل"، "أندلسية"، "إعدام ميت"، "الخواجة عبدالقادر"، "جيران الهنا"، "النوم في العسل"، "صابر يا عم صابر"، "مافيا"، "عارفة"، "عم أحمد"، "البخيل وأنا"، و"100 سنة سينما" وغيرها.

يُذكَر أن الموسيقار عمر خيرت أحيا مساء أمس السبت حفلاً ضخمًا على مسرح الصوت والضوء في منطقة الأهرامات، وشهد حضورًا جماهيريًّا كبيرًا وحمل لافتة كامل العدد. وأُقِيمَ الحفل تحت رعاية وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة. كما سجَّلَ عودة خيرت لمسرح الصوت والضوء بعد غياب دام لمدة 6 أعوام.

اسعار تذاكر حفل عمر خيرت الأوبرا المصرية المسرح الكبير الموسيقار العالمي عمر خيرت تذاكر حفلي عمر خيرت حفلي عمر خيرت

الأكثر قراءة

بشكرك يا ريس.. أحمد بغدودة: "أنا مش هربان وبحب مصر اللى اتولدت وهموت فيها"

انطلاق فعاليات الاجتماع التحضيري للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية.. غدًا

"حلق شعرها زيرو".. كواليس تعذيب أب لابنته فى الدقهلية بسبب علاقة عاطفية

إحالة عامل قتل سائقًا لاعتقاده التشهير به عبر "فيس بوك" للجنايات

"الصحة العالمية": القاهرة الأولى فى حجم الإنفاق الصحى يليها "بورسعيد"

رابط البوابة الالكترونية للأزهر الشريف تقديم الصف الاول الابتدائي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

أشرف عبدالشافي

يا أحمد هذا أبوك.. صلاح السقا.. المذكرات المجهولة لـ«رائد فن العرائس»

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وثيقة زواج

علي سعدة

شعب خدوم بطبعه

د. منى حلمى

أشرس الأعداء

محمد محمود عمارة

نسب الأطفال الحائر بين فتاوى العصر العباسى ونتائج الـDNA

د هند جاد

كيسنجر.. عصفور من حجر

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة