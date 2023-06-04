الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير المالية: إنفاق 256 مليار جنيه على الصحة فى 2019

وزير المالية
وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة يتصدر أهداف القادة السياسية، حيث تساهم كل قطاعات الدولة في توفير كل الخدمات الصحية لإطلاق التأمين الصحي الشامل. 

وأوضح "معيط"، خلال مؤتمر إطلاق نتائج دراسة الإنفاق القومي الصحي عن العام المالي 2019 /2020، أنه تم تطبيق الهيكل الجديد للنظام الصحي وإسناد القطاع المالي الخاص بالصحة لشخص واحد.

وأشار على أن هناك تعاونًا بين كل الجهات المعنية بالصحة في مصر بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لتوفير الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة، وهو توفير الخدمات الصحية المتكاملة وتقديم نظام صحي شامل لكل المواطنين.

وأكد أن القطاع الخاص جزء وشريك أساسي في توفير منظومة صحية متكاملة، موضحًا أن التأمين الصحي الشامل هو منظومة صحية هدفها إرضاء المواطن سواء مع القطاع الخاص أو أي شريك آخر، وذلك لتوفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين.

ولفت إلى أنه من الضروري زيادة الإنفاق على الصحة لتكون من 9% إلى 10% من حجم الإنفاق خلال الفترة المقبلة، وتخصيص الموارد في اتجاه تحسين الصحة والخدمات المقدمة للمواطن، مشددًا على أن المبادرات الصحية أصبحت مثالًا يحتذى به في العالم في هذا المجال. 

وأكد أنه يجب التركيز في الإنفاق على الصحة على ضرورة تخصيص الإنفاق على احتياجات المحافظات، لأن هناك تباينًا بين كل محافظة وأخرى، موضحًا أن هناك تغييرًا في الإنفاق الصحي، وهناك زيادة 10% خلال التسعة أشهر الماضية.

وأكد أنه تم إنفاق 256 مليار جنيه على الصحة في العام المالي 2019، مشيرًا إلى أن هذا يعتبر مؤشرًا مهمًا جدًا في الوقت الحالي، لافتًا إلى أن نتائج الإنفاق على الصحة تعتمد على تحديثها أولًا بأول.

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