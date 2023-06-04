بعد احتضان جيل بايدن لها.. الطالبة بسملة لـ"الدستور": "انبهرت بنا ووصفتنا بالأذكياء"

تصدرت صورة الطالبة بسملة من مدرسة السويدي، منصات السوشيال ميديا بالأمس، وذلك بعدما احتضنتها جيل بايدن السيدة الأولى للبيت الأبيض، خلال زيارتها مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات، وكان يرافقها الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم للتعليم الفني.

قالت الطالبة بسملة هاني محمود بالصف الأول الثانوي فى مدرسة السويدي للتكنولوجيا والبرمجيات، إنها كانت سعيدة جدًا بزيارة جيل بايدن، وأضافت خلال تصريحاتها لـ"الدستور": «قمت أنا وزملائي بتقديم مشروعات خاصة بنا أمام السيدة جيل بايدين وكانت مبهورة بنا».

وأضافت: «نقوم بعمل مشروع يدعى الكابستون كل عام وكنا نعمل على المشاريع التى قُدمت أمام جيل بايدن خلال الـ6 شهور الماضية».

واستكملت بسملة تصريحاتها لـ"الدستور": «مدرستنا تابعة للمعونة الأمريكية ويتم تقييم المشروعات الخاصة بنا من أساتذة جامعات ولهذا قد وصلت جيل بايدن لنا وقد أعجبت بالدراسة فى مدرسة السويدي وقالت عننا كطلاب مصريين إننا أذكياء ومبتكرون».

وواصلت: «شكرتنى على مشروعى مع زملائي وقامت باحتضانى وكنت فى غاية السعادة».

ووجهت الطالبة بسملة الشكر لجميع القائمين على المدرسة قائلة: «كل الشكر لزملائي وإدارة المدرسة لأنهم قد ساعدونا كثيرًا حتى تصل مشروعتنا لهذا التميز».

وتفقدت جيل بايدن الفصول الدراسية ومعامل مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات، واطلعت على التجارب وابتكارات الطلاب بالمدرسة، والتقطت عددا من الصور التذكارية مع الطلاب.