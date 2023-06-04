"نقابة الصيادلة" تشارك فى حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية العربية للعلوم

احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مساء أمس السبت 3 يونيو 2023 بتخرج دفعة جديدة من خريجى الدكتوراه والماجستير المهنى والأكاديميى من كلية الدراسات العليا فى الإدارة بالقرية الذكية.

وبلغ عدد الخريجين 212 خريجا، منهم 203 خريجين من الحاصلين على درجة الماجستير المهنى فى إدارة الأعمال "عربى/ إنجليزى" والبرنامج المشترك مع جامعة "أوتونوما" برشلونة إسبانيا، وعدد 5 خريجين من الحاصلين على درجة الدكتوراه المهنى فى إدارة الأعمال وعدد 1 خريج حاصل على الماجستير الأكاديمى فى إدارة الأعمال وعدد 3 خريج من برنامج الدبلومة المتخصصة فى إدارة الأعمال.

وأقيم الحفل بأحد فنادق القاهرة بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، والدكتور علاء عبد الواحد عبد البارى، نائب رئيس الأكاديمية للدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتورة شيرين سليمان عميد كليه الدراسات العليا، ولفيف من السادة اعضاء هيئة التدريس والعاملين بالأكاديمية.

شارك فى الحفل المستشار محمد فكرى الحارس القضائى للنقابة العامة لصيادلة مصر، كما حضر عدداً من رؤساء مجالس إدارات وممثلى الإدارة العليا بكبرى الشركات، بالإضافة إلى روؤساء النقابات المصرية.

وفى كلمته أبدى الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية رئيس الأكاديمية سعادته بالحفل لما يمثله ذلك اليوم من حصاد الجهد الذى بذله الدارسين من أجل تطوير أنفسهم وتسلحهم بالعلم من خلال حصولهم على درجة علمية و إن ما نحتفل به اليوم هو شيء مشرف، فهذه المخرجات من العلم والثقة والخبرة التي يكتسبها الطلاب يومًا بعد يوم هي نتاج دراستهم بالأكاديمية، والتي تعد أسرة للجميع.

يذكر أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع القرية الذكية تقدم منحة جزئية للصيادلة واعضاء النقابات الطبية تصل الى خصم 40% على دكتوراه إدارة الأعمال DBA، ماجستير إدارة الأعمال MBA باللغتين العربية والإنجليزية.

جانب من المؤتمر