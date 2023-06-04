محافظ الدقهلية يوجه بتقديم الدعم لمواطن من ذوى الإعاقة

التقى الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، صباح اليوم بالمواطن "ا. ا. س" مصاب ببتر في القدمين من منطقة كفر البدماص واستمع المحافظ إلى مطالب واحتياجات المواطن بحضور شلبي سعد مدير المركز التكنولوجي بالمحافظة.

ووافق "مختار" على تخصيص كشك فورا للمواطن بمشروع 306 بنطاق حي شرق المنصورة نظرا لظروفة الصعبة، كما كلف "مختار" الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية بسرعة التدخل لتقديم كل أوجه الدعم والمساعدة له وتسجيله على معاش تكافل وكرامة وتفعيل فيزا الخدمات المتكاملة الخاصة به لتوفير حياة كريمة له.

وأكد محافظ الدقهلية أن المحافظة بكامل أجهزتها تتعاون من أجل تقديم كل أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية والحالات الإنسانية الصعبة.

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