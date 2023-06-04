الأحد 04 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الصحة العالمية": مصر نجحت في عمل "استراتيجيات صحية واحدة " في ظل التحديات الاقتصادية

نعيمة القصير
نعيمة القصير

قالت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، إن التأمين الصحي الشامل من أهم المشروعات الصحية التي قامت في مصر حيث إنه قام بإجراء عدة إصلاحات في القطاع الطبي في مصر ويعمل على  تقديم الخدمات الطبية المتكاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن هذا المشروع يعد من الإصلاحات الطموحة في مصر وذلك لأنه يتضمن توفير الخدمات الطبية بمستوى يليق بالمواطن المصري وتحسين الخدمة.

وأكدت الدكتورة نعيمة القصير، خلال مؤتمر إطلاق نتائج دراسة الإنفاق القومي عن العام المالي 2019/ 2020 أنه تم الأخذ في الاعتبار أنه جرى صرف مبالغ كبيرة على تقديم الخدمة في بيئة صحية للمرضى منهم ذوى الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أن الهدف من تقديم خدمات صحية متكاملة هو من صميم عمل منظمة الصحة العالمية بمصر، لافتة إلى أن وزارتي المالية والتخطيط بمصر لهما دورا كبيرا فيما يحدث من طفرة طبية.

وأوضحت أنه يتم الاعتماد على جهود وزارة الصحة والسكان وهيئة التأمين الصحي الشامل ووزارة المالية والجهاز المركزي للتأمين الصحي الشامل لتوفير أفضل خدمة طبية طبية المواطن المصري، مشيرة إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، يتكلم بشفافية فيما يخص تقديم الخدمات الصحية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت نعيمة القصير، إلى أن المستشفيات الخيرية لها دور كبير في توفير عدد من الخدمات التي تخدم المواطنين مثل مؤسسة مجدي يعقوب لعلاج مرضى القلب وعدد كبير من الشركاء.

ولفتت إلى أن جائحة كورونا وضعت العالم أجمع أمام ضرورة توفير أمن صحي للمواطنين، مؤكدة أنه يجب توفير الاستثمارات الخاصة في الصحة وتوفير الخدمات الصحية المتكاملة مثلما يحدث في مبادرات حياة كريمة ومبادرة 100 مليون صحة في مصر. 

وأكدت نعيمة القصير، تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض والمبادرات التي تقوم على التوعية وتوفير العلاج للمرضى والتعامل مع الضغوطات الاقتصادية، مؤكدة أن مصر نجحت في توفير خدمات صحية جيدة مع التحديات الاقتصادية. 

وشددت القصير، على ضرورة الاستعداد لأي تحديات في مجال الصحة وخاصة إذا وجد وباء جديد أو فيروسات جديدة تستلزم التكاتف لوضع حد لها، لافتة إلى أنه لذلك من الضروري العمل على وضع خطة طبية متكاملة. 

الصحة العالمية الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية ف مصر وزارة الصحة والسكان التأمين الصحي الشامل

الأكثر قراءة

إحالة المتهم بابتزاز الفنانة راندا عبدالسلام بمقاطع إباحية إلى الجنايات

الرئيس السيسي يستقبل نظيره الموريتاني (فيديو)

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

توصيل المرافق لمنطقة الـ"108 أفدنة" بالدقهلية بتكلفة 350 مليون جنيه

طلب تحريات المباحث حول غرق شاب فى شاطئ أبويوسف بالإسكندرية

التحقيق مع سائق صدم مسنة بسيارته في سوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

أشرف عبدالشافي

يا أحمد هذا أبوك.. صلاح السقا.. المذكرات المجهولة لـ«رائد فن العرائس»

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وثيقة زواج

علي سعدة

شعب خدوم بطبعه

د. منى حلمى

أشرس الأعداء

محمد محمود عمارة

نسب الأطفال الحائر بين فتاوى العصر العباسى ونتائج الـDNA

د هند جاد

كيسنجر.. عصفور من حجر

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة