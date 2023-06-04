التحقيق مع سائق صدم مسنة بسيارته في سوهاج

بدأت جهات التحقيق في محافظة سوهاج التحقيق مع سائق صدم سيدة مسنة وأودى بحياتها، وتم دفن جثمان السيدة وتسليمها لذويها بعد نفي الشبهة الجنائية.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطاراً من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بأن سيارة ميكروباص اصطدمت بمسنة، مما تسبب في كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ، وتوفيت السيدة أثناء تقديم الإسعافات اللازمة لها، وتم نقل جثمانها إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي.

فور البلاغ تم الانتقال لموقع الحادث، وبعد الفحص تبين وجود اصطدام وإصابة على طريق أخميم - سوهاج، دائرة مركز أخميم، حيث اصطدمت السيارة الميكروباص بقيادة المدعو حمادة م ش، 27 عامًا، سائق ويقيم دائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، بالمدعوة أمنه ب م م، 55 عامًا، ربة منزل وتقيم دائرة مركز جهينة، مما أدى لإصابتها بكسر في عظام الجمجمة ونزيف في المخ، وفقًا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وتم نقلها إلى مستشفى أخميم المركزي لإسعافها، ولكنها توفيت أثناء تقديم الإسعافات اللازمة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبعد الاستجواب أفاد قائد السيارة بأنه أثناء سيره فوجئ بالمذكورة تعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من تفاديها، وبسؤال زوجها المدعو جلال ا ا ح، 65 عامًا، مقيم بمركز جهينة، اتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث ونفى الشبهة الجنائية.