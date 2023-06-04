الأحد 04 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توريد 167 ألف و567 طن قمح من محصول الموسم الجديد في الغربية

قمح
قمح

أعلن المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، توريد نحو 167 ألف و567 طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع، منذ بدء موسم التوريد حتى اليوم، بالتعاون مع مديرية الزراعة والجهات المعنية، تحت إشراف اللجنة العليا المشكلة برئاسة محافظ الغربية.

وأشار “أبو هاشم” إلى أن عمليات استقبال واستلام القمح من المزارعين تتم داخل 22 صومعة وشون وهناجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وتستوعب نحو 193 ألف طن من محصول القمح.

وصادرت مديرية التموين بالغربية بالتعاون مع الجهات المعنية 50 طن قمح محلي، داخل مخازن تجميع أقماح لاثنين من التجار دون ترخيص في مركز المحلة الكبرى.

توريد نحو شباب الاهلى الف و567 قمح محصول الموسم الجديد

الأكثر قراءة

مصر والهند بعد 9 سنوات من حكم الرئيس السيسى.. شراكة ونموذج حضارى يحتذى

وزير الصناعة السعودى: نهتم بالسوق المصرية كسوق مستهدفة للمملكة فى الصادرات

إحالة المتهم بابتزاز الفنانة راندا عبدالسلام بمقاطع إباحية إلى الجنايات

مصرع طفلة وإصابة 9 في حادث سيارة بطريق سفاجا- قنا

جامعة أسوان الأولى مصريا والـ3 إفريقيا ضمن أفضل 200 جامعة في العالم

حوّله لأشلاء.. مصرع شاب تحت عجلات قطار منوف بالشهداء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

أشرف عبدالشافي

يا أحمد هذا أبوك.. صلاح السقا.. المذكرات المجهولة لـ«رائد فن العرائس»

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وثيقة زواج

علي سعدة

شعب خدوم بطبعه

د. منى حلمى

أشرس الأعداء

محمد محمود عمارة

نسب الأطفال الحائر بين فتاوى العصر العباسى ونتائج الـDNA

د هند جاد

كيسنجر.. عصفور من حجر

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة