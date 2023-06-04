توريد 167 ألف و567 طن قمح من محصول الموسم الجديد في الغربية

أعلن المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، توريد نحو 167 ألف و567 طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع، منذ بدء موسم التوريد حتى اليوم، بالتعاون مع مديرية الزراعة والجهات المعنية، تحت إشراف اللجنة العليا المشكلة برئاسة محافظ الغربية.

وأشار “أبو هاشم” إلى أن عمليات استقبال واستلام القمح من المزارعين تتم داخل 22 صومعة وشون وهناجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وتستوعب نحو 193 ألف طن من محصول القمح.

وصادرت مديرية التموين بالغربية بالتعاون مع الجهات المعنية 50 طن قمح محلي، داخل مخازن تجميع أقماح لاثنين من التجار دون ترخيص في مركز المحلة الكبرى.