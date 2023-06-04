يضم 30 منحوتة مصغرة.. معرض "يهمني الإنسان" للفنان فادي فرنسيس بالأوبرا.. غدًا

تستضيف دار الأوبرا المصرية، معرض فني باسم "يهمني الإنسان" للفنان فادي فرنسيس، بقاعة صلاح طاهر للفنون، غدًا الإثنين الموافق 5 يونيو، في تمام الساعة ٦ ونصف مساءً.

ويستمر المعرض حتى يوم 10 يونيو، ويضم 30 منحوتة مصغرة لشخصيات مؤثرة حول العالم، باختلاف المجالات الفنية والعلمية والادبية والرياضية ومن عصور مختلفة، ويبلغ ارتفاع كل تمثال منهم من بين 6 لـ 18 سم.

معرض “يهمني الإنسان”

ويقول فادي فرنسيس لـ “الدستور”، إنه عكف على نحت هذه التماثيل الصغيرة من الصلصال الحراري كجزء من مشروع الـ 100 شخصية الذي ظل يعمل عليه خلال الأربع السنوات الماضية، وعرض جزء منها في معرضه الأخير ببروكسل العام الماضي.

ويضيف فادي: من أبرز المنحوتات المصغرة تمثال كوكب الشرق أم كلثوم ومجسم صغير لمومياء الفرعون المصري الملك رمسيس الثاني، وتمثال نصفي للأديب الروسي تشيكوف والفيلسوف الصيني كونفوشيوس، محاطين بمنحوتات للأديب المصري نجيب محفوظ والعالم الألماني ألبرت أينشتاين، والمؤلف الموسيقي النمساوي موتسارت، والرسام الإسباني بابلو بيكاسو وأسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه.

جمع الشخصيات المؤثرة في مكان واحد

ويهدف فادي فادي، من معرضه الفني الجديد، أن يجمع الشخصيات العالمية المؤثرة في مكان واحد بغض النظر عن اختلاف لغاتهم وثقافاتهم وعصورهم، مشيرًا إلى أن الصلصال الحراري هو المادة التي استخدمها لنحت أعماله المصغرة، حيث شكلها بأدوات بسيطة مثل عود تنظيف الأسنان والإبرة، كما استخدم عدسة مكبرة ليتمكن من نحت أدق التفاصيل.

كما جمع الخامات من دول مختلفة حول العالم من ضمنها مصر واليابان واسبانيا والمانيا، وقام فادي بتصوير تماثيله مع المعالم المرتبطة بها خلال جولته لأوروبا عام ٢٠٢١ ومن المقرر عرض هذا الفيديو خلال المعرض ترويجًا لتجربته في عالم المنحوتات المصغرة، بمعرضه الفني بدار الأوبرا.