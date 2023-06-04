الرعاية الصحية: مصر تعتزم خفض الإنفاق الصحى من الجيب إلى 20% عام 2030

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في كل المحافظات.

جاء ذلك خلال مؤتمر إطلاق نتائج دراسة الإنفاق القومي الصحي عن العام المالي 2020/2019، المنعقد حاليًا بحضور وزراء الصحة والمالية والتعاون الدولي ومنظمة الصحة العالمية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال إن إطلاق نتائج دراسة الإنفاق القومي الصحي عن العام المالي 2020/2019، هو نقطة فارقة في تاريخ الإصلاح الصحي بمصر، ويليق بصورة الإصلاح الصحي، مؤكدًا أن التقرير مميز لمراعاته كل مقدمي الخدمات الصحية في مصر سواء حكوميًا أو خاصًا، ويعد أداة هامة لكل صناع القرار في الشق الصحي والاقتصادي، بالإضافة إلى أن التقرير الصادر يبرز انعكاس اهتمام الدولة المصرية فى تحسين المؤشرات الصحية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن تحسين المؤشرات الصحية وبناء قطاع صحى قوى هو أحد العوامل الهامة جدًا لأى نظام سياسي.

وأشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية إلى أن التقرير يبرز انخفاض الإنفاق من الجيب على الصحة الذي بلغ سابقًا ٦٢.٥% إلى أقل من ٥٩.٣%، وهو نتاج عمل ٩ أشهر فقط من إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد أولى محافظات التأمين الصحي.

وأكد أن الدولة تعتزم خفض الإنفاق الصحي من الجيب إلى ٢٠% في عام ٢٠٣٠، وسيتحقق ذلك بتكاتف الجهود بين الوزارات المعنية.