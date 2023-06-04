حبس 5 بتهمة التنقيب عن الآثار فى المنوفية

أمرت نيابة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، بحبس 5 مواطنين تم ضبطهم أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل بدائرة المركز، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ضبطت مباحث مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية 5 مواطنين أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل بدائرة المركز، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

البداية بتلقى اللواء حازم سامى، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العقيد أحمد السيد، مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بورود بلاغ للمركز من الأهالى بأعمال تنقيب عن الآثار داخل منزل بإحدى قرى المركز.

بالانتقال والفحص تبين أن المنزل ملك "م . ع"، مقيم بدائرة المركز بالميراث، وله محل إقامة آخر بالقاهرة، وتبين عدم وجوده داخل المنزل، وضبط بداخله "أ. ع" عامل مقيم بالقاهرة، "أ. م" مقيم بالفيوم، "ع. ج" مقيم بالدقى الجيزة، "أ. ج "، حاصل على ليسانس، مقيم بالقاهرة، "م. ع" عامل مقيم بالقاهرة، وذلك أثناء قيامهم بالحفر داخل المنزل والمكون من طابق واحد ومبنى بالطوب الأحمر والمسقوف بالخشب.

وبالمعاينة اتضح وجود حفرة بعمق 10 أمتار، وتم ضبط أدوات الحفر، واعترفوا بالتنقيب بالاتفاق مع مالك المنزل بالأجر اليومى، وحررت القوة الأمنية محضرا بالواقعة.