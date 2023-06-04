حوّله لأشلاء.. مصرع شاب تحت عجلات قطار منوف بالشهداء

استقبل مستشفى الشهداء المركزي منذ ساعات قليلة جثمان شاب كان قد لقي مصرعه تحت عجلات القطار، وذلك أثناء محاولته الركوب انزلقت قدماه وسقط تحت القطار الذي حوّل جثمانه إلى أشلاء، وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وترجع أحداث الواقعة لتلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الشهداء العميد الأمير الشربيني، يفيد بورود بلاغ بسقوط شاب تحت عجلات قطار منوف كفرالزيات بمحطة الشهداء وذلك أثناء ركوبه القطار للذهاب إلى عمله اليومى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

وانتقلت قوة من مركز شرطة الشهداء بقيادة المقدم مصطفى داود رئيس وحدة مباحث مركز الشهداء، إلى موقع الحادث، حيث تبين له مصرع الشاب "ع، ص، م"، يبلغ من العمر ٢٨ عامًا ومقيم شارع المركز، وذلك تحت عجلات قطار منوف كفرالزيات أثناء الركوب، وتم أخذ أقوال شهود العيان للحادث من المتواجدين بمحطة القطار موقع الحادث، كما تم نقل الجثمان إلى المستشفى لمعاينة الطب الشرعي واستخراج تصاريح الدفن لدفن الجثمان بمقابر العائلة.

