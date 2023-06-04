الأحد 04 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حوّله لأشلاء.. مصرع شاب تحت عجلات قطار منوف بالشهداء

جثة
جثة

استقبل مستشفى الشهداء المركزي منذ ساعات قليلة جثمان شاب كان قد لقي مصرعه تحت عجلات القطار، وذلك أثناء محاولته الركوب انزلقت قدماه وسقط تحت القطار الذي حوّل جثمانه إلى أشلاء، وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

 

وترجع أحداث الواقعة لتلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الشهداء العميد الأمير الشربيني، يفيد بورود بلاغ بسقوط شاب تحت عجلات قطار منوف كفرالزيات بمحطة الشهداء وذلك أثناء ركوبه القطار للذهاب إلى عمله اليومى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث. 

وانتقلت قوة من مركز شرطة الشهداء بقيادة المقدم مصطفى داود رئيس وحدة مباحث مركز الشهداء، إلى موقع الحادث، حيث تبين له مصرع الشاب "ع، ص، م"، يبلغ من العمر ٢٨ عامًا ومقيم شارع المركز، وذلك تحت عجلات قطار منوف كفرالزيات أثناء الركوب، وتم أخذ أقوال شهود العيان للحادث من المتواجدين بمحطة القطار موقع الحادث، كما تم نقل الجثمان إلى المستشفى لمعاينة الطب الشرعي واستخراج تصاريح الدفن لدفن الجثمان بمقابر العائلة. 
 

اجراءات إجراءات القانونية أحداث الواقعة أخطرت النيابة استخراج تصاريح اتخاذ كافة الإجراءات اخطارا الإجراءات القانونية

الأكثر قراءة

ميسى فى الهلال خلال 48 ساعة.. "مهمة باريس" تحسم التفاصيل

9 سنوات من الإنجازات.. الرئيس السيسى يتسلح بالأيدى العاملة لبناء الجمهورية الجديدة

إصابة طفل ووالدته في حريق شقة سكنية بمدينة الشروق

وزير الرى يوجه بإعداد جدول زمنى لمواعيد إزالة الحشائش وتكريك الترع

جهود مكثفة لحل لغز العثور على جثة شاب في النيل بكورنيش المعادي

"تحت السيطرة".. الفريق أسامة ربيع: 30 دقيقة وينتهى عُطل ناقلة البترول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

أشرف عبدالشافي

يا أحمد هذا أبوك.. صلاح السقا.. المذكرات المجهولة لـ«رائد فن العرائس»

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وثيقة زواج

علي سعدة

شعب خدوم بطبعه

د. منى حلمى

أشرس الأعداء

محمد محمود عمارة

نسب الأطفال الحائر بين فتاوى العصر العباسى ونتائج الـDNA

د هند جاد

كيسنجر.. عصفور من حجر

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة