الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

1.2 مليون مستفيد من خدمات طب الأسنان فى أبريل

طب الأسنان
طب الأسنان

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تقديم الخدمات المتخصصة في طب الأسنان لمليون و202 ألف مواطن من خلال عيادات الأسنان في الوحدات الصحية والمستشفيات بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، خلال شهر أبريل الماضي.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم عقد 6 آلاف و787 ندوة تثقيفية وتوعوية متخصصة، حول طرق العناية بصحة الفم والأسنان للمواطنين المترددين على وحدات طب الأسنان بجميع المحافظات، حيث قامت بتوعية 66 ألفا و558 مواطنا.

وأضاف «عبدالغفار» أنه وفقًا لتوجيهات وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، برفع كفاءة المنظومة الصحية وتحسين جودة خدمات الأسنان، تم المرور على وحدات طب الأسنان وأقسام الأسنان بالمستشفيات بمحافظات القاهرة، والقليوبية، والجيزة، والإسكندرية، والفيوم، لتقييم أداء الخدمات المقدمة بأقسام الأسنان للوقوف على الخدمات ذات الجودة العالية والأماكن التي تحتاج لتجديد أو استحداث خدماتها، منوهاً إلى تفعيل الميكنة وتوحيد نماذج الفحص والتسجيل الطبي والمستلزمات الخاصة شهريًا بكل عيادة لطب الفم والأسنان على مستوى الجمهورية، ضمن النظام الإلكتروني الموحد.

من جانبه، أشار الدكتور وليد حسن رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان، إلى أنه تم تدريب 175 طبيب أسنان على أحدث الخدمات، لرفع كفاءتهم، بما ينعكس إيجابياً على الخدمة الطبية المقدمة للمواطن، كما تم تدريب 774 طبيب أسنان بالوحدات الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

 

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