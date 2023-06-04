الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة "مظلة وقاية" لتوزيع المظلات على المعتمرين

المسجد الحرام
المسجد الحرام

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية، مبادرة "مظلة وقاية" لتوزيع المظلات على المعتمرين؛ للوقاية من أشعة الشمس.

وأوضح الوكيل المساعد للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية عمر بن سليمان المحمادي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد- أن ذلك يأتي ضمن حملة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا) تحت شعار "من الوصول إلى الحصول".

وأكد المحمادي استعداد إدارة رعاية شؤون المسنين لبذل المزيد من الجهود الإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن وتوفير كافة الخدمات والتسهيلات، التي تعين القاصدين على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة، لتحقيق رؤية الرئاسة التطويرية (2024) في إثراء تجربة ضيف الرحمن.

التطوع الحرام والمسجد النبوي الخدمات الاجتماعية الانباء السعودي الجهود الإنسانية الحرمين الرئاسة العامة الأنباء السعودية

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