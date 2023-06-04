أمين عام الاتحاد العربي للشباب والبيئة: سيتم تحويل التوصيات الناتجة عن مؤتمر المناخ إلى خطة عمل

أكد الدكتور ممدوح رشوان الأمين العام للاتحاد العربي للشباب والبيئة، أن الاحتفال بالمقر الجديد للاتحاد بحى الأميرية والمزمع أن يفتتحه غداً الاثنين الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، يأتي ضمن استراتيجية الدولة المصرية وإطلاق عام 2023 عام للشباب تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال الأمين العام للاتحاد العربي للشباب والبيئة، اليوم الأحد: "إننا بدورنا كاتحاد عربي نوعي سنعمل على تنفيذ عدد من الأنشطة للمساهمة في رفع المعرفة والوعي لدى الشباب للمساهمة في بناء جيل يساهم في بناء الوطن، وكلها نتاج جهود مشتركة للمؤسسات الرسمية وفي المقدمة منها وزارة الشباب والرياضة المصرية والجامعة العربية والمنظمات الدولية على مستوى الوطن العربي، في ضوء الدعم الكبير من قبل الدولة المصرية والقيادة السياسية الداعمة للمنظومة الشبابية".

وأضاف رشوان أن الاتحاد سيتقدم ببرنامج عمل يتضمن تحويل التوصيات الناتجة عن مؤتمر قمة المناخ الذي انعقد في نوفمبر الماضي بشرم الشيخ وتحويل التوصيات الناتجة عنه إلى خطة عمل يشارك بها الشباب من مصر ومختلف الدول.. موجها الشكر للدعم الذي تم تقديمه للاتحاد من كافة الوزارات والهيئات المصرية والتي تمكنه من القيام بدوره.

ومن المقرر أن يفتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء غد الاثنين المقر الجديد للاتحاد العربي للشباب والبيئة بالأميرية، في إطار الإعلان عن فعاليات عام الشباب العربي 2023، بحضور محافظ القاهرة خالد عبدالعال والسفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية، وفيصل غسال مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وتنسيقية شباب الأحزاب، ولفيف من الشخصيات العامة، وعدد من المندوبين الدائمين بجامعة الدول العربية، وقيادات وزارة الشباب والرياضة والمهندس أحمد خيرى رئيس حي الأميرية.

كما يشارك في حفل الافتتاح ممثلو المنظمات الدولية والإقليمية والعربية التي تعمل بمصر اليونيسيف واليونسكو ومكتب الأمم المتحدة الإنمائي، ومرفق البيئة العالمي والمجلس العربي والشبكة العربية للبيئة والتنمية والاتحاد العام للكشافة والمرشدات والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الخاصة والنقابات المهنية.

وتقام الاحتفالية بالتزامن مع احتفالات مصر والعالم بيوم البيئة العالمي، وسيتم عقب افتتاح المقر الجديد، تفقد الوزير والضيوف القاعات المخصصة للاتحاد، والتي تضم قاعة مكتبة تحتوى على أكثر من 10 آلاف كتاب عن قضايا البيئة المختلفة وقاعات التدريب ومعرض صور عن أنشطة الاتحاد المختلفة.