الأحد 04 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

احذر الرموش الصناعية.. عادات جمالية يمكن أن تضر بصحتك

عادات جمالية
عادات جمالية

من مستحضرات التجميل إلى علاجات الوجه وتصفيف الشعر وعلاجات البشرة، هناك عدد كبير من الطرق لمساعدتك على الظهور والشعور بأفضل ما لديك.

الكثير منا لديه عادات تجميل يومية نلتزم بها دون حتى التفكير، قد يكون لديك روتين أسبوعي أو نصف شهري أو شهري أيضًا مثل زيارة صالون الأظافر.

لكن هل بعض هذه العادات تسبب مشاكل محتملة لصحتك؟ 
عدم غسل فرش المكياج 
متى كانت آخر مرة غسلت فيها فرشاة البرونزر أو كريم الأساس أو البودرة؟، أظهرت الدراسات أن فرشاة المكياج المتوسطة يمكن أن تحتوي على خلايا الجلد الميتة والزيوت والبكتيريا التي يمكن أن تنتقل بين المنتج والوجه.

على الرغم من أن البكتيريا ليست كلها ضارة، إلا أن ميكروبيوم جلد الإنسان يحتوي على العديد من أنواع الميكروبات المختلفة التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على حاجز جلدي صحي وحمايتنا من الأضرار.

اختيار هلام الأظافر
حذرت الجمعية البريطانية لأطباء الجلد من أن المواد الكيميائية المستخدمة في ملمعات الجل قد تسبب الحساسية.

لبس الرموش الصناعية 
على الرغم من أنها لا تميل إلى التسبب في ضرر جسيم، إلا أنه من المهم أن تعرف أنه في أي وقت يكون لديك جسم غريب بالقرب من عينك فهناك عامل خطر.
أكثر المشاكل شيوعًا التي تسببها الرموش الصناعية هي التهابات العين وردود الفعل التحسسية وإصابات العين والأضرار التي تلحق بالرموش الطبيعية: "يمكن أن تحدث العدوى عندما تتجمع البكتيريا تحت غراء الرموش وعلى الرموش الصناعية نفسها".

تقاسم المكياج
سواء كانت الماسكارا أو الفرشاة أو أحمر الشفاه فإن المكياج شيء يجب أن تحتفظي به لنفسك، البكتيريا يمكن أن تعيش على أدوات المكياج وبالتالي يمكن أن تؤدي إلى التهابات الجلد والعين إذا تمت مشاركتها.

ربما تكون العيون والشفاه أكثر عرضة للخطر، يمكن أن تؤدي مشاركة الماسكارا ومكياج العين إلى انتقال البكتيريا المسؤولة عن العدوى مثل التهاب الملتحمة.

عادات جمالية الماكياج الماسكرا الرموش بكتريا

الأكثر قراءة

ميسى فى الهلال خلال 48 ساعة.. "مهمة باريس" تحسم التفاصيل

9 سنوات من الإنجازات.. الرئيس السيسى يتسلح بالأيدى العاملة لبناء الجمهورية الجديدة

إصابة طفل ووالدته في حريق شقة سكنية بمدينة الشروق

وزير الرى يوجه بإعداد جدول زمنى لمواعيد إزالة الحشائش وتكريك الترع

جهود مكثفة لحل لغز العثور على جثة شاب في النيل بكورنيش المعادي

"تحت السيطرة".. الفريق أسامة ربيع: 30 دقيقة وينتهى عُطل ناقلة البترول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

أشرف عبدالشافي

يا أحمد هذا أبوك.. صلاح السقا.. المذكرات المجهولة لـ«رائد فن العرائس»

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وثيقة زواج

علي سعدة

شعب خدوم بطبعه

د. منى حلمى

أشرس الأعداء

محمد محمود عمارة

نسب الأطفال الحائر بين فتاوى العصر العباسى ونتائج الـDNA

د هند جاد

كيسنجر.. عصفور من حجر

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة