احذر الرموش الصناعية.. عادات جمالية يمكن أن تضر بصحتك

من مستحضرات التجميل إلى علاجات الوجه وتصفيف الشعر وعلاجات البشرة، هناك عدد كبير من الطرق لمساعدتك على الظهور والشعور بأفضل ما لديك.

الكثير منا لديه عادات تجميل يومية نلتزم بها دون حتى التفكير، قد يكون لديك روتين أسبوعي أو نصف شهري أو شهري أيضًا مثل زيارة صالون الأظافر.

لكن هل بعض هذه العادات تسبب مشاكل محتملة لصحتك؟

عدم غسل فرش المكياج

متى كانت آخر مرة غسلت فيها فرشاة البرونزر أو كريم الأساس أو البودرة؟، أظهرت الدراسات أن فرشاة المكياج المتوسطة يمكن أن تحتوي على خلايا الجلد الميتة والزيوت والبكتيريا التي يمكن أن تنتقل بين المنتج والوجه.

على الرغم من أن البكتيريا ليست كلها ضارة، إلا أن ميكروبيوم جلد الإنسان يحتوي على العديد من أنواع الميكروبات المختلفة التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على حاجز جلدي صحي وحمايتنا من الأضرار.

اختيار هلام الأظافر

حذرت الجمعية البريطانية لأطباء الجلد من أن المواد الكيميائية المستخدمة في ملمعات الجل قد تسبب الحساسية.

لبس الرموش الصناعية

على الرغم من أنها لا تميل إلى التسبب في ضرر جسيم، إلا أنه من المهم أن تعرف أنه في أي وقت يكون لديك جسم غريب بالقرب من عينك فهناك عامل خطر.

أكثر المشاكل شيوعًا التي تسببها الرموش الصناعية هي التهابات العين وردود الفعل التحسسية وإصابات العين والأضرار التي تلحق بالرموش الطبيعية: "يمكن أن تحدث العدوى عندما تتجمع البكتيريا تحت غراء الرموش وعلى الرموش الصناعية نفسها".

تقاسم المكياج

سواء كانت الماسكارا أو الفرشاة أو أحمر الشفاه فإن المكياج شيء يجب أن تحتفظي به لنفسك، البكتيريا يمكن أن تعيش على أدوات المكياج وبالتالي يمكن أن تؤدي إلى التهابات الجلد والعين إذا تمت مشاركتها.

ربما تكون العيون والشفاه أكثر عرضة للخطر، يمكن أن تؤدي مشاركة الماسكارا ومكياج العين إلى انتقال البكتيريا المسؤولة عن العدوى مثل التهاب الملتحمة.