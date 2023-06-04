البنك الإفريقى للتنمية يعتزم نشر 20 مليون دولار فى قطاع البنية التحتية

كشف البنك الإفريقي للتنمية عن عزمه نشر 20 مليون دولار في قطاع البنية التحتية في القارة الإفريقية في إطار مبادرة "صندوق تسريع البنية التحتية لمنصة أفريكا 50".

وقال مدير إدارة التنمية الصناعية والتجارية بالبنك الإفريقي للتنمية، عبده مختار، إن استثمار البنك في الصندوق يؤكد أن البنك يعطي الأولوية للاستثمار في قطاعات البنية التحتية الاستراتيجية التي تساهم في سد فجوة تمويل البنية التحتية في إفريقيا المقدرة بأكثر من مائة مليار دولار أمريكي سنويا.لتجارية بالبنك الإفريقي للتنمية، عبده مختار، إن استثمار البنك في الصندوق يؤكد أن البنك يعطي الأولوية للاستثمار في قطاعات البنية التحتية الاستراتيجية التي تساهم في سد فجوة تمويل البنية التحتية في إفريقيا المقدرة بأكثر من مائة مليار دولار أمريكي سنويا.

وأكد مواصلة البنك الإفريقي للتنمية والشركاء في الصندوق الجديد توفير رأسمال النمو ورأس المال في البنية التحتية لدعم الحاجة الملحة لتسريع تمويل القطاع الخاص من أجل سد فجوة تمويل البنية التحتية في إفريقيا.

في غضون ذلك، قال آلان إيبوبيسي، الرئيس التنفيذي "لمنصة أفريكا 50": “نتطلع إلى مواصلة العمل بشكل تعاوني مع البنك الإفريقي للتنمية والمستثمرين الآخرين لتحقيق المساهمة في تحسين مشهد البنية التحتية في القارة”.