الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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على الدين هلال يكشف الهدف من المناقشات فى الحوار الوطنى

 الدكتور علي الدين
 الدكتور علي الدين هلال

قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الهدف من الحوار الوطني، هو تقديم حلول واقعية لكل المجالات، وكذلك تقديم سياسات جديدة أو اقترحات بقوانين في المجالات المختلفة.

 

الحوار يهدف لرفع كفاءة ودور وفاعلية الأحزاب السياسية

وأضاف خلال حواره ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية dmc، أن الحوار الوطني يهدف لرفع كفاءة ودور وفاعلية الأحزاب السياسية لأنها القوى الدافعة في العمل السياسي وننشطها، وكذلك التسريع في إصدار قوانين المجالس المحلية وإجراء انتخابات والتي ألغيت في 2011 وخطورتها لأنها حركة الوصل مع الشارع وغيابهم طال أكثر مما ينبغي. 

 

وتابع أن السياسة لا تعرف الفراغ وهناك شيء سيحل محله كالجماعات الغير شرعية ولا مصلحة لأحد الآن أن يستمر هذا الفراغ.

علي الدين هلال الحوار الوطنى الهدف سياسات جديدة قوانين المجالس المحلية الجماعات الغير شرعية

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