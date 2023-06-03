السبت 03 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

شكري أبو عميرة يكشف كواليس نقل مؤتمر "تمرد" وحزن محمد مرسي

شكري أبو عميرة
شكري أبو عميرة

قال شكري أبو عميرة، رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون سابقا، إن يوم 30 يونيو ظهر الإعلامي جورج رشاد على القناة الأولى وذكر عبارة "صباح ثورة 30 يونيو"، وبعد انتهاء فترة ظهوره، تحدث معه وزير الإعلام الإخواني صلاح عبد المقصود، وطلب أنه لا يظهر على التليفزيون مرة أخرى.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه وقتها تحدث مع صفاء حجازي رئيسة قطاع البرامج الإخبارية في هذا الوقت، وتم الاتفاق أن "جورج" غير موقوف، واتفق معه على الظهور مرة أخرى في 2 و3 يوليو.

وأشار إلى أنه استشعر بوجود ثورة لعزل محمد مرسي منذ شهر مايو، بعد ظهور محمود بدر وإلقاء بيان "تمرد" على التليفزيون المصري.

وحول نقل مؤتمر تمرد على الشاشة، قال، إنه تم نقل وقائع المؤتمر على الهواء دون أي تدخل من أحد، منوها أنه بعد إذاعة البيان وصله أن محمد مرسي حزين جدا من نقله على التليفزيون المصري، ووقتها قال لوزير الإعلام وقتها صلاح عبد المقصود أنه اتفق معه على نقل كل الآراء في الشارع المصري.

شكري أبو عميرة رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون جورج رشاد القناة الأولى 30 يونيو

الأكثر قراءة

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في الفيوم 2023

اتصال هاتفي بين الفريق أول محمد زكى ووزير الدفاع الإسرائيلى لبحث ملابسات حادث اليوم

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

لينك بوابة الأزهر الإلكترونية لتقديم الصف الأول الابتدائي 2023

تفاصيل أقوال المتسبب في مصرع وإصابة 12 شخصا في حادث الدائري الأوسطي

سيدة تتزوج عرفيًا فى الـ76 من عمرها.. ورسالة من داعية لابنها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

أشرف عبدالشافي

يا أحمد هذا أبوك.. صلاح السقا.. المذكرات المجهولة لـ«رائد فن العرائس»

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وثيقة زواج

علي سعدة

شعب خدوم بطبعه

د. منى حلمى

أشرس الأعداء

محمد محمود عمارة

نسب الأطفال الحائر بين فتاوى العصر العباسى ونتائج الـDNA

د هند جاد

كيسنجر.. عصفور من حجر

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة