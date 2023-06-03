شكري أبو عميرة يكشف كواليس نقل مؤتمر "تمرد" وحزن محمد مرسي

قال شكري أبو عميرة، رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون سابقا، إن يوم 30 يونيو ظهر الإعلامي جورج رشاد على القناة الأولى وذكر عبارة "صباح ثورة 30 يونيو"، وبعد انتهاء فترة ظهوره، تحدث معه وزير الإعلام الإخواني صلاح عبد المقصود، وطلب أنه لا يظهر على التليفزيون مرة أخرى.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه وقتها تحدث مع صفاء حجازي رئيسة قطاع البرامج الإخبارية في هذا الوقت، وتم الاتفاق أن "جورج" غير موقوف، واتفق معه على الظهور مرة أخرى في 2 و3 يوليو.

وأشار إلى أنه استشعر بوجود ثورة لعزل محمد مرسي منذ شهر مايو، بعد ظهور محمود بدر وإلقاء بيان "تمرد" على التليفزيون المصري.

وحول نقل مؤتمر تمرد على الشاشة، قال، إنه تم نقل وقائع المؤتمر على الهواء دون أي تدخل من أحد، منوها أنه بعد إذاعة البيان وصله أن محمد مرسي حزين جدا من نقله على التليفزيون المصري، ووقتها قال لوزير الإعلام وقتها صلاح عبد المقصود أنه اتفق معه على نقل كل الآراء في الشارع المصري.