السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أبوعميرة لـ"الشاهد": وزير الإعلام الإخواني أصدر تعليمات بتدخل مستشار مرسي في عمل التلفزيون

شكري أبو عميرة
شكري أبو عميرة

قال شكري أبوعميرة، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، إنه عرف وزير إعلام الإخواني صلاح عبدالمقصود، منذ كان الأخير في نقابة الصحفيين، وكان هو في نقابة السينمائيين، مردفا: "لما أصبح وزير قابلته وباركت له، قلت له عايزين نقدم إرادة المصريين وكل ما يمثل إرادة الشعب المصري أي كانت، فرد قال أه طبعًا".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع على قناة "إكسترا نيوز": أخذت رده واشتغلت وفقا له أنا ورؤساء القطاعات، وقلت الوزير موافق نقدم الرأي والرأي الآخر، لكن الممارسة على الأرض كانت بنسبة 60%".

تدخل مستشار مرسي في عمل التلفزيون

وأشار شكري، إلى أن أحمد عبدالعزيز المستشار الإعلامي لمحمد مرسي، كان دائم الحضور للتلفزيون، وكان هناك توجيهات من وزير الإعلام بأن يلنقي مع رؤساء القطاعات.

وحكى أبو عميرة عن موقف صادم مع مستشار مرسي، قائلًا: "كان عندي مكتبين، مكتب رئيس التلفزيون، ومكتب رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، دخل لقاني جايب نشرة 9، فقال مش قلنا القوات المسلحة متبقاش الخبر الأول، قلت له أنا مصر إنها تبقى الخبر الأول، قال كنتم بتقدموا مبارك الخبر الأول، قلت له أخذت قرار بعد 2011 الخبر الأول القوات المسلحة.

وأردف: "مستشار مرسي كان غاضباا من إذاعة رسالة الجيش يوم الجمعة، وقال لي رسالة الجيش لازمتها ايه، قلت له من أول ما جيت وهي موجودة".

ولفت إلى أن رئيس قطاع الأخبار أخبره برفض العاملين التعامل مع تدخلات مستشار  مرسي، مردفا: "قلت للوزير لو نزل تاني مش ضامن هيحصل ايه فمنعه، وكانت قبل 30 يونيو بأسبوعين أو ثلاثة اسابيع".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتي 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي. 

أبو عميرة الشاهد محمد الباز مستشار مرسي

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