مدير استاد القاهرة الدولي: السعة المحددة من الجهات الأمنية تقدّر بـ 50 ألف مشجع

قال وليد عبدالوهاب، المدير التنفيذي لهيئة ستاد القاهرة، إن السعة المحددة من الجهات الأمنية تقدّر بـ 50 ألف مشجع في ستاد القاهرة الدولي.

وأضاف المدير التنفيذي لهيئة ستاد القاهرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضاية صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن ستاد القاهرة الدولي جاهز لاستقبال الجماهير من الساعة الثانية ظهر الغد.

وأوضح المدير التنفيذي لهيئة ستاد القاهرة، أن هناك مداخل مخصصة لدخول الجماهير للدرجة الأولى والثانية والثالثة حتى لا يكون هناك أي تكدس، معقبًا: "مستعدين لأي عدد".

وتأهل النادي الأهلي إلى المباراة النهائية عقب الفوز على الترجي التونسي ذهاباً وإياباً برباعية نظيفة، بينما تأهل الوداد بعد تخطي عقبة صن داونز الجنوب إفريقي، بعد التعال ذهاباً في الدار البيضاء سلبياً، والتعادل الإيجابي في مباراة الإياب بهدفين لكل فريق، ليتأهل الفريق المغربي إلى نهائي البطولة رفقة المارد الأحمر.