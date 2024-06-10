تدريب 800 موظف بمحاكم شمال دمنهور على أساسيات الكمبيوتر (صور)

نظمت مكتبة مصر العامة بدمنهور دورات تدريبية لأساسيات الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات للعاملين بجميع محاكم شمال دمنهور وجزئيتها، تماشيا مع سياسة الدولة في ميكنة المحاكم.

جاء ذلك تحت رعاية د.نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، وفي إطار جهود الدولة لميكنة الأعمال الحكومية، والتأكيد على أهمية الدورات التدريبية التي تهتم بالتركيز على تدريب العنصر البشري بهدف تنمية قدرات العاملين، ورفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية وتحقيق نقلة نوعية على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الجهاز الإداري والتنفيذى داخل جميع المصالح الحكومة فى محافظة البحيرة.

وأكد أحمد الهواشي مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور، أنه تم توفير القاعات المجهزة بأجهزة الحاسب الآلي لاستقبال المتدربين، حيث من المقرر تدريب 800 موظف، ليضم الشهر الواحد 4 دورات تدريبية، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تدريب 12 مجموعة تضم المجموعة من 15 إلي 20 متدربا وجار استكمال التدريبات، حيث يتم توفير جهاز حاسب آلي لكل متدرب لتحقيق له الاستفادة المرجوة من التدريب، وذلك تحت إشراف متدربين معتمدين من محافظة البحيرة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء الذى تم تعميمه على جميع المصالح الحكومة بالبحيرة من أجل الاستفادة من الدورات التدريبية.

تعلم أساسيات الحاسب الآلي من برنامج الويندوز للعاملين فى محكمة دمنهور

أكد أحمد الهواش، مديرة مكتبة دمنهور العامة، أن المتدرب يفيد الموظف فى تعلم أساسيات الحاسب الآلي من برنامج الويندوز وطريقة الكتابة والجداول المحاسبية، مع تدريب مكثف بواقع 5 ساعات تدريبية يوميا علي مدار 6 أيام، وسيتم عقد اختبار في ختام التدريب لتحديد مستوي الموظف وتسليم شهادات تقدير، كما تمت الإشادة بالجميع خلال الدورة.