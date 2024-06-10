الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تدريب 800 موظف بمحاكم شمال دمنهور على أساسيات الكمبيوتر (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظمت مكتبة مصر العامة بدمنهور دورات تدريبية لأساسيات الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات للعاملين بجميع محاكم شمال دمنهور وجزئيتها، تماشيا مع سياسة الدولة في ميكنة المحاكم.

جاء ذلك تحت رعاية د.نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، وفي إطار جهود الدولة لميكنة الأعمال الحكومية، والتأكيد على أهمية الدورات التدريبية التي تهتم بالتركيز على تدريب العنصر البشري بهدف تنمية قدرات العاملين، ورفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية وتحقيق نقلة نوعية على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الجهاز الإداري والتنفيذى داخل جميع المصالح الحكومة فى محافظة البحيرة. 

وأكد أحمد الهواشي مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور، أنه تم توفير القاعات المجهزة بأجهزة الحاسب الآلي لاستقبال المتدربين، حيث من المقرر تدريب 800 موظف، ليضم الشهر الواحد 4 دورات تدريبية، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تدريب 12 مجموعة تضم المجموعة من 15 إلي 20 متدربا وجار استكمال التدريبات، حيث يتم توفير جهاز حاسب آلي لكل متدرب لتحقيق له الاستفادة المرجوة من التدريب، وذلك تحت إشراف متدربين معتمدين من محافظة البحيرة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء الذى تم تعميمه على جميع المصالح الحكومة بالبحيرة من أجل الاستفادة من الدورات التدريبية. 

تعلم أساسيات الحاسب الآلي من برنامج الويندوز للعاملين فى محكمة دمنهور

أكد أحمد الهواش، مديرة مكتبة دمنهور العامة، أن المتدرب يفيد الموظف فى تعلم أساسيات الحاسب الآلي من برنامج الويندوز وطريقة الكتابة والجداول المحاسبية، مع تدريب مكثف بواقع 5 ساعات تدريبية يوميا علي مدار 6 أيام، وسيتم عقد اختبار في ختام التدريب لتحديد مستوي الموظف وتسليم شهادات تقدير، كما تمت الإشادة بالجميع خلال الدورة.

محكمة دمنهور العاملين بمحمة شمال دمنهور وزارة العدل البحيرة دمنهور

مواد متعلقة

ضبط 2000 لتر زيت خام بدون بيانات ولحوم فاسدة بالبحيرة

"الطب البيطرى" بالبحيرة: إجراءات مكثفة استعدادًا لعيد الأضحى المبارك

نائب محافظ البحيرة تتفقد لجان الثانوية العامة بمركز ومدينة الدلنجات

وسط حالة من الحزن.. تشييع 8 ضحايا لقمة العيش فى البحيرة (صور)

ضبط 12 ألف علبة مستحضرات تجميل وطن ملح طعام مجهول المصدر بالبحيرة

ارتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة العمالة الزراعيين بالبحيرة إلى 8

ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة بالبحيرة

مصرع 6 وإصابة 8 إثر انقلاب سيارة عمال فى البحيرة

الأكثر قراءة

«شعبة الأسماك»: مصر ثانى أكبر دولة منتجة للبلطى والاستاكوزا النهرية

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

خالفو الشرع وتاجروا في الفلوس الحرام.. حمدي ووفاء خلف القضبان (فيديو)

رابط نموذج إجابة امتحان التربية الدينية للثانوية العامة 2024

التحقيق فى إصابة 29 طفلًا بحساسية وطفح جلدى داخل مستشفى ببنى سويف

أول تعليق من أحمد خالد صالح وهنادى مهنا على "نبوءة" ليلى عبداللطيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

فى حرب غزة.. الكلمة للسنوار أم لإسماعيل هنية

غسان شربل

المسافرون نحو الهاوية

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

ماجد حبته

شكرى.. لافروف.. وبلينكن

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

محمد رفعت

مراسلو المحافظات والتقدير المنتظر!

نرمين يسر

بين الحب والحرب حرف صغير

محمود خليل

«الحجاج».. ولسان الاستبداد

صور

مباراة مصر وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم

الحياة تحت لهيب الشمس.. رحلة مصورة تكشف كفاح "الأيد الشقية"

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانات اليوم الأول

محطة تل أبيب

المزيد

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة

تفكك حكومة الاحتلال.. استقالة جانتس تفتح "أبواب الجحيم" على نتنياهو

نهاية الوحدة وتزايد الانقسامات والفوضى.. ماذا تعنى استقالة جانتس من حكومة الحرب؟