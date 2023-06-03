صالون "حديث الأربعاء" يناقش "الببلوماني الأخير" لـ شريف عبد المجيد

يناقش صالون "حديث الأربعاء" المجموعة القصصية "الببلوماني الأخير" للكاتب القصصي شريف عبد المجيد، وذلك فى تمام السابعة من مساء الأربعاء القادم.

يناقش العمل الناقد الدكتور عادل ضرغام، والناقد الدكتور شريف الجيار، وتدير اللقاء الدكتورة شهد مختار.

شريف عبد المجيد يعد أحد أبرز المجددين والمجربين في فن القصة القصيرة في جيل التسعينيات، صدر له عدة مجموعات قصصية أبرزها ”خدمات ما بعد البيع"، "تاكسى أبيض"، "صولو الخليفة"، ومجموعته الأحدث "الببلوماني الأخير".

شريف عبد المجيد (1971) قاص وسيناريست ومصور مصري من مواليد القاهرة شارع الخليفة بالقاهرة القديمة أصدر ستة مجموعات قصصية، أحدثها ”بالحجم العائلي“، وكتاب مصور يوثق أحداث ثورة يناير عبر الرسم الجرافيتي تحت عنوان ”أرض أرض.. حكاية ثورة الجرافيتي“ الذي فاز بجائزة أفضل كتاب فني عام 2012.

كما نظم معارض فنية للتصوير الفوتوغرافي ليعرض فيها أعماله الفوتوغرافية. ترشح لعدة جوائز في مجالي الفن والأدب، من بينها جائزة ساويرس لشباب الكتاب في القصة القصيرة عام 2008

توغل عبد المجيد في مجالي الفن والأدب وألف ما يزيد عن خمسة عشر نصاً في مسار السيناريو الفيلمي التسجيلي والروائي القصير.

ففي مجال الفن، تولى منصب منتج تلفزيوني للقناة الفضائية المصرية لمدة تجاوزت الخمسة عشر عاماً، وقدم في مواضيع شتى أبرزها الفن الجرافيتي، الذي عُرض تحت ثلاثة عناوين بالصوت والصورة، وأصدر أربعة كتب مصورة من بينها كتاب ”أرض أرض.. حكاية ثورة الجرافيتي“ الذي وثّق فيه أحداث ثورة 25 يناير.

وبفضل هذه المساهمة حاز على جائزة المعرض الدولي للكتاب مرتين. ونتيجة شغف عبد المجيد بالتصوير الفوتوغرافي، أقام أربعة معارض يعرض فيها إنتاجاته، كما شارك في معارض جماعية. ويتجلى اهتمام عبد المجيد وحرصه على مواصلة التعليم في تعلمه لتصوير الفيديو بشكل احترافي، ويعود ذلك لسرعة إنتشار فنون الديجتال والفيديو آرت في هذا الزمن، كما هو موجود في موقع «اليوتيوب».

ويأمل في أن يستفيد من هذا الفن ليصنع فيديوهات تسجيلية قصيرة مستقبلاً، ويخصص عبدالمجيد بعض المعارض التي أقامها لغرض التوثيق البصري للآثار والقصور المصرية المنسيّة.