الدكتور حازم عمر: تجربة التنسيقية جذبت انتباه العديد من السياسيين وقادة الأحزاب

خلال الصالون الثقافي الأول لـ «مكتبة التنسيقية»..

هنأ الدكتور حازم عمر عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ونائب محافظ قنا، ومؤلف كتاب «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. دراسة في النشأة والتطور»، أعضاء التنسيقية بافتتاح مكتبة التنسيقية، قائلًا: «إننا نشهد أولى فعاليتها اليوم من خلال أول صالون لها».

جاء ذلك خلال مشاركته في أولى الصالونات والفعاليات الثقافية لمكتبة التنسيقية، والتي ستناقش كتاب "تنسيقية شباب الأحزاب.. دراسة في النشأة والتطور"، لمؤلفه الدكتور حازم عمر، عضو مجلس أمناء التنسيقية، ونائب محافظ قنا، والذي يتناول مراحل النشأة والتطور لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي تأسست عام 2018، بهدف التوثيق لهذه الممارسة السياسية والتعرف على أهدافها وهيكلها التنظيمي والوظائف والأدوار التي تقوم بها.

وقال عمر، إن كتاب «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. دراسة في النشأة والتطور»، يعمل على عرض هذه التجربة منذ نشأتها والمراحل التى مرت بها، خاصة أن هذه التجربة جذبت انتباه العديد من السياسيين وقادة الأحزاب والمهتمين بالعمل العام وكانت محل تساؤل لدى العديد من كبار الكتاب والصحفيين والباحثين في السنوات الأولى من نشأتها عن ماهية التنسيقية.

وأضاف أنه بعدما حققت التنسيقية العديد من الفعاليات السياسية، حرصت في تقسيم الكتاب على مناقشة الهيكل التنظيمي للتنسيقية، وتقسيم الكتاب إلى خمس فصول، الأول يناقش العوامل والظروف التى أدت إلى نشأة التنسيقية عام 2018، وكانت نشأتها نتيجة لمجموعة من العوامل والظروف السابقة التي تمثلت في تحقيق الاستقرار داخل الدولة، والأمر الثاني المشروع الوطني الذي يتم بناءه، والأمر الثالث اتساع دائرة مشاركة الشباب، مشيرًا إلى أن هذه العوامل أدت إلى التفكير في كيان يعمل على خلق مساحة مشتركة بينهم بدلًا من التنافر والاستقطاب التي شهدتها الدولة على فترات طويلة.

وأوضح أن الكتاب حرص على مناقشة بيئة الأحزاب السياسية لمعرفة العوامل التي أدت إلى تكوين هذا الكيان، مشيرًا إلى أنه حرص خلال الكتاب على مناقشة موقع التنسيقية بين النماذج الديمقراطية المختلفة المباشرة - الأغلبية - التمثيلية - التشاورية والتي تصلح للمجتمعات المحلية والديمقراطية التوافقية وهذا ما تقوم به التنسيقية حتى في المشروعات والقوانين التى تقدمها.

وأشار إلى أنه أخيرًا كان البحث في دور التنسيقية داخل القضايا المجتمعية من خلال ما قامت به التنسيقية بعمل حوارات مجتمعية وصالونات سياسية ومبادرات فهي ليست بعيدة عن المجتمع، بالعكس هى حريصة على مناقشة قضايا المجتمع، مضيفًا أننا نحرص في المستقبل على البحث في الأدوار الأخرى للتنسيقية من خلال التوسع في التنشئة السياسية والقيادات السياسية والعمل على تأهيلهم.

أدار الحوار خلال الصالون؛ النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون؛ الدكتور إبراهيم الشهابي، عضو مجلس أمناء التنسيقية، ونائب محافظ الجيزة، والدكتور حازم عمر، عضو مجلس أمناء التنسيقية، ونائب محافظ قنا، ومؤلف الكتاب، والنائبة مارسيل سمير، والنائبة أميرة العادلي، عضوا مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب أكمل نجاتي، والنائب محمد فريد، عضوا مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ومارك مجدي، عضو التنسيقية.

جدير بالذكر، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، افتتحت اليوم السبت، مكتبتها الجديدة، في مقرها بجاردن سيتي، وتستهدف التنسيقية من إنشاء هذه المكتبة المساهمة الفاعلة في رفع وعي وثقافة أعضائها وتنمية مهاراتهم، وذلك من منطلق حرصها على الارتقاء بأعضائها في كافة الأنشطة والمجالات.

وتضم المكتبة، إصدارات وكتابات عدد من أعضاء التنسيقية، بالإضافة إلي مساهمات وتبرعات أعضاء التنسيقية والأحزاب السياسية وعدد من المؤسسات الثقافية ودور النشر، وتتضمن أيضاً عدد من السلاسل العلمية والبحثية وكتب السياسية والعلوم الاجتماعية التراث والتاريخ والفن والثقافة وعدد من الكتب الأجنبية.