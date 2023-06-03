مدرب الوداد: الأرقام تؤكد على قوة الفريقين.. ومباراة الغد مختلفة

أكد البلجيكي سفين فاندنبروك المدير الفني لفريق الوداد البيضاوي المغربي، أن نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا أشبه بنهائي العام الماضي.

ويلتقي الأهلي مع الوداد البيضاوي المغربي في التاسعة مساء غدا الأحد في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا على ستاد القاهرة.

وقال سفين فاندنبروك في المؤتمر الصحفي "أريد أن أوضح شيئا وهو عدد مرات وصول كل فريق للنهائي يؤكد على قوة كل منهما، الأهلي الأفضل هجوميًا بالأرقام ونحن الأفضل دفاعيًا".

وأضاف: "مروان عطية ومحمد هاني وعلي معلول من أفضل اللاعبين في الفريق، والجمهور له دور كبير للغاية وأرى أن المباراة تشبه نهائي الموسم الماضي".

وتابع: "نشعر بالحزن على غياب عبد الله حيمود لكن يهمنا صحة اللاعب، ولدي ثقة كبيرة في باقي اللاعبين ونحن جاهزون للمباراة".

وشدد: "بولي سامبو مهاجم الفريق سيتواجد في التشكيل غدًا ولم نصرح بأنه سيغيب".

وأكمل: "نضع في اعتباراتنا أننا فزنا على الأهلي في نهائي 2017 و2022 لكن مباراة الغد مختلفة والدوافع مختلفة أيضًا".

وتوج الوداد بلقب دوري أبطال أفريقيا في العام الماضي بعد الفوز على الأهلي بهدفين دون رد.

