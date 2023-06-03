تريزيجيه يتألق ويشارك في انتصار طرابزون على ألانيا سبور بخماسية

سحق فريق طرابزون سبور ضيفه ألانيا سبور بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري التركي.

وشارك الدولي المصري محمود حسن “تريزيجيه” في المباراة، وتمكن من تسجيل هدف وصناعة الخامس.

وشارك ماريك هامسيك لاعب نابولي السابق، والذي شارك في مباراته الأخيرة مع طرابزون سبور قبل اعتزاله كرة القدم وقبل جولة واحدة فقط على نهاية المسابقة خارج الديار أمام باشاك شهير.

وغاب الدولي المصري أحمد حسن كوكا مهاجم ألانيا سبور عن المباراة بسبب إصابة في الركبة قد أنهت موسمه.

تقدم أوموت جونيس لصالح ألانيا سبور في الدقيقة 14 قبل أن يدرك محمود حسن تريزيجيه التعادل في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة 24 سجل هامسيك آخر أهدافه بقميص طرابزون سبور من ركلة جزاء، قبل أن يحرز أناساتزيوس باكاسيتاس الهدف الثالث في الدقيقة 32.

وسجل ينس شترايجر لارسن الهدف الرابع لصالح طرابزون سبور في الدقيقة 35.

واختتم أوموت بوزوك الخماسية لصالح طرابزون سبور من صناعة تريزيجيه.

ورفع طرابزون سبور رصيده عند 57 نقطة في المركز السادس.