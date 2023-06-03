السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصطفى كامل: لن أترشح بانتخابات الموسيقيين في هذه الحالة

مصطفى كامل
مصطفى كامل

قال الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، إن دعم الموسيقار منير الوسيمي له في الانتخابات لا يسعده، لأنه من أجل المساومة وليس شريفا، مشيرا إلى أن منير الوسيمي طلب منه ترشيحه لجائزة الدولة التقديرية، وعندما عرض الأمر على مجلس النقابة "ضحكوا"، لأن هناك الموسيقار عمر خيرت وهاني فرحات وياسر عبد الرحمن وأسماء ضخمة جدا تفوق "الوسيمي".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أنه تعرض للتشويه من قبل منير الوسيمي منذ أيام، حيث صرح عبر برنامج بإحدى القنوات أن مصطفى كامل تم طرده من جمعية المؤلفين، وغيرها من الأكاذيب غير الصحيحة.

وأشار، إلى أنه خلال 7 أشهر عمل في النقابة بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة زادت معاش 3 مرات متتالية وهذا لم يحدث في تاريخ النقابات، إضافة إلى وجود 120 مليون جنيه في النقابة.

ولفت إلى أنه تعرض للتشويه وهذا غير مقبول، متابعا: "لن أترشح لانتخابات الموسيققين لو ظلت الإهانات التي اتعرض لها، لأن أنا راجل محترم وشريف ومش باخد مرتب من النقابة عشان أتعرض لهذا الضغط".

مصطفى كامل منير الوسيمي عمر خيرت محمد الباز

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