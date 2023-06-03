هبة الشرقاوي تكشف تفاصيل مبادرة "تقدر في 10 أيام"

لطلاب الثانوية العامة

قالت هبة الشرقاوي، منسق مشروع "التعليم حياة" بمؤسسة حياة كريمة، إنه بدعم كبير من وزارة التعليم والتعليم الفني، مع مبادرة حياة كريمة، بدأ العمل يوم الأربعاء الماضي بكل المحافظات بمبادرة "تقدر في 10 أيام"، وتضم نخبة من أفضل المعلمين المتخصصين في الثانوية العامة ومنهم مختصين في وضع الامتحانات.

50 ألف مستفيد ما بين أولياء أمور وطلاب ومعلمين من مبادرة التعليم

وأضافت خلال لقائها في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه تم العمل على مراكز حياة كريمة في المرحلة الأولى في 5 محافظات، ووصلت المبادرة لجميع المحافظات إلى 50 ألف مستفيد ما بين أولياء أمور وطلاب ومعلمين، ومازالت تعمل وتستهدف أغلب المعلمين والطلبة في المرحلة الأولى.

وأشارت إلى أنه تم تجميع الأسئلة من الطلاب ويتم إعطائها للمعلمين وهي أون لاين بجميع المحافظات ويوجد مراكز تستقبل الطلاب حتى يستطيعوا جمع المناهج في 10 أيام، مؤكدة أن عدد الطلاب بالمحافظات تتعدى في اليوم الواحد 5 آلاف طالب.