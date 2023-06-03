السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يكشف سر استبعاد الشناوى ويعلن جاهزيته لإياب نهائى إفريقيا

مارسيل كولر
مارسيل كولر

كشف مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أسباب استبعاد محمد الشناوي حارس مرمى المارد الأحمر وقائد الفريق من قائمة مباراة الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي غدا الأحد في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا على ستاد القاهرة.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد " قمنا بالاستعداد الجيد للمباراة، وشاهدت العديد من المواجهات للمنافس ونحن سعداء للغاية بالوصول إلى المباراة النهائية للبطولة".

وأضاف: "في دور المجموعات كان هناك تشكيك في قدراتنا على الوصول إلى النهائي لكن الفريق كان له رد فعل انعكس على وصولنا لهذه المرحلة".

وواصل حديثه: "محمد الشناوي لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا لكن الإصابات جزء من كرة القدم ولدي ثقة في أي حارس سيشارك غدا بديلا له".

وتابع: "غدا سنرى مدى نجاح تعاملنا مع إصابة الشناوي حال تألق البديل".

وأكمل: "الشناوي تغيب عن التدريبات الجماهية لمدة 17 يومًا ولم يشارك في المران إلا مرة واحدة فقط، وعلى الرغم أنه شارك في تدريبات منفردة بشكل جيد، لكن التدريبات الجماعية التي خاضها معنا لم تكن كافية للدفع به في المباراة".

وكشف: "أخشى إصابة الشناوي في أول 10 دقائق من المباراة لكنه سيكون جاهزًا لمباراة الإياب في المغرب".

وتمنى كولر الشفاء العاجل للاعب الوداد عبد الله حيمود، وفي الوقت نفسه شدد على أن غياب أي لاعب لن يؤثر على الوداد.

وواصل المدير الفني حديثه: "لست من الذين ينظرون إلى الماضي ولا نتأثر به ودائمًا ما ننظر إلى الأمام. النهائي السابق بين الأهلي والوداد كان من مباراة واحدة، والمعطيات مختلفة تمامًا عن نهائي هذا العام والذي يقام من لقاءين".

واختتم مارسيل كولر حديثه بالتأكيد أن الأهلي تطور كثيرًا، وأن الفريق سوف يبذل أقصى جهد لتحقيق نتيجة تساعده بشكل كبير قبل مباراة العودة في المغرب.

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