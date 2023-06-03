السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحرك أمني سريع استجابة لاستغاثة سيدة على "فيسبوك" بالتجمع

الأمن
الأمن

فحصت أجهزة الأمن شكوى سيدة على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تضررها من انتشار عربات بيع المشروبات الساخنة بشارع النصر بمنطقة اللوتس في القاهرة الجديدة، ويقوم على إدارتهم شخصين "محددين".

بالفحص، وجه قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الجهات المعنية حملة أمنية استهدفت المنطقة محل الشكوى وأسفرت جهودها عن ضبط (3 أشخاص) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفات.

كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حيال المخالفين.

استجابة لاستغاثة الإجراءات الإدارية والقانونية التنسيق مع الجهات المعنية التواصل الإجتماعى فيس بوك بيع المشروبات الساخنة المشروبات الساخنة بالقاهرة الجديدة ضبط 3 أشخاص قطاع الأمن العام موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك موقع التواصل الاجتماعي

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