تحرك أمني سريع استجابة لاستغاثة سيدة على "فيسبوك" بالتجمع

فحصت أجهزة الأمن شكوى سيدة على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تضررها من انتشار عربات بيع المشروبات الساخنة بشارع النصر بمنطقة اللوتس في القاهرة الجديدة، ويقوم على إدارتهم شخصين "محددين".

بالفحص، وجه قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الجهات المعنية حملة أمنية استهدفت المنطقة محل الشكوى وأسفرت جهودها عن ضبط (3 أشخاص) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفات.

كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حيال المخالفين.