مصطفى وزيري: زيارة جيل بايدن للأهرامات حققت دعاية كبيرة لمصر

قال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن زيارة السيدة جيل بايدن، للأهرامات فاقت الوقت الرسمي المحدد لها والذي كان مقررًا بـ 45 دقيقة لتستمر من الثامنة وحتى التاسعة وربع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن السيدة جيل بايدن بدأت زيارتها بأبو الهول وبعد الأهرامات وكانت سعيدة جدًا بالزيارة، والتقطت العديد من الصور التذكارية بهاتفه الشخصي بالإضافة للصور الرسمية التي التقطت لها من مساعدتها.

هدية زوجة الرئيس الأمريكي

وأشار إلى أنه تم منح السيدة جيل، هدية وهي عبرة عن "جعران"، لإحدى المستنسخات من مصنع "كنوز"، وتم شرح قصة الجعران لها، موضحًا أنها استعمت لشرح لبعض الآثار في الأقصر وأسوان وأكدت وقتها أن زيارة مصر تستحق 10 أيام.

وأكد أن مصر لو قدمت دعاية بملايين الدولارات لما حققت النتائج التي حققتها السيدة الأمريكية الأولى، لمصر بسبب كم الصور التي نشرتها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وتناول الصحف العالمية لها وزيارتها تعطي انطباع كبير لديهم.