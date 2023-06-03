السبت 03 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مقالات

شعب خدوم بطبعه

 

فقط في مصر.. لو سايق علي طريق سفر حتلاقي كل السيارات ال جايه في المقابل بتنبهك ب فلاشرز عشان تقلل السرعه لان قدامك لجنه رادار  
- لو الشباب مسك حرامي بيخطف شنطة من سيدة كبيرة و سحلها وراه ع الارض حتلاقي الناس تقولك اضربوه بس ما تسلمهوش للشرطه عشان مستقبله ما يضيعش .

- لو حمله من الحي جت تزيل تعديات الباعة الجائلين تلاقي الناس بيساعدوا البلطجية في لم الفرش و هم بيقولوا حسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيحاربوا الناس في اكل عيشها
‏- لو طالب خايب ما ذاكرش و قضاها لعب المدرس يعطي له درجة النجاح عشان ما يضيعيش سنة من مستقبله .

-لو ضابط وقف ميكروباص عشان يسأل الناس السواق اخذ اجرة كام كله يكذب و يقول اقل من اللي دفعه بحجة مستقبل السواق
-‏لو موظف يطلب رشوة تيجي تقدم فيه شكوى تلاقي الناس تقول لك غلبان مرتبه قليل هيعمل ايه
- لو موظف زميلك بيزوغ .. حتروح تمضي بداله عشان حرام عنده عيال ..
- لو عريس جه يسألك عن جارتك المنحرفه عشان يخطبها .. حتؤكد له انها اشرف م الشرف وبينك بين نفسك حاتردد الله حليم ستار .
- كل ال فات ده واكتر منه مش اعمال عطف ولا رحمه ولا شهامه .. دا تستر علي جرائم وشهادات زور ربنا حيحاسبك عليها .. عشان بلدنا تتقدم لازم كلنا نساعد علي تفعيل القانون ومحاسبه المخطئ وتطبيق الثواب والعقاب .. القانون ومنفذيه مش اعداءك .. انت عدو نفسك وبلدك بتسترك علي الجرائم  .. عندمآ تساعد على مخالفة القانون فلا تسأل عن تطبيقه وقت اللزوم.

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