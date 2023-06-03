كولر يحذر مدافعى الأهلى من خطورة الوداد فى الكرات العرضية

حذر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من خطورة فريق الوداد المغربي في الكرات العرضية، باعتبار أحد أهم أسلحة الفريق.

ويلتقي الأهلي مع الوداد البيضاوي المغربي في التاسعة مساء غد الأحد في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحرص كولر على عقد محاضرات فنية مع لاعبي المارد الأحمر من أجل التحضير لمباراة الفريق ضد الوداد البيضاوي المغربي، ووضع الخطة المناسبة للمباراة.

وطالب السويسري، لاعبي الأهلي بضرورة التركيز على الكرات الثابتة والركلات الركنية التي سيحصل عليها الوداد.

كما شدد على ضرورة فرض رقابة لصيقة على لاعبي الفريق المغربي خاصةً اللاعبين المميزين في تنفيذ ضربات الرأس مثل أرسين زولا وأيوب العملود.