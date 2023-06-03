السبت 03 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يحذر مدافعى الأهلى من خطورة الوداد فى الكرات العرضية

كولر
كولر

حذر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من خطورة فريق الوداد المغربي في الكرات العرضية، باعتبار أحد أهم أسلحة الفريق.

ويلتقي الأهلي مع الوداد البيضاوي المغربي في التاسعة مساء غد الأحد في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحرص كولر على عقد محاضرات فنية مع لاعبي المارد الأحمر من أجل التحضير لمباراة الفريق ضد الوداد البيضاوي المغربي، ووضع الخطة المناسبة للمباراة.

وطالب السويسري، لاعبي الأهلي بضرورة التركيز على الكرات الثابتة والركلات الركنية التي سيحصل عليها الوداد.

كما شدد على ضرورة فرض رقابة لصيقة على لاعبي الفريق المغربي خاصةً اللاعبين المميزين في تنفيذ ضربات الرأس مثل أرسين زولا وأيوب العملود.

السويسري مارسيل كولر الاهلى الوداد البيضاوي المغربي دورى ابطال افريقيا نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأكثر قراءة

المتحدث العسكرى يكشف تفاصيل الحادث الأمنى على الحدود المصرية الإسرائيلية

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

كثافات مرورية أعلى الدائرى بسبب حادث تصادم

لينك بوابة الأزهر الإلكترونية لتقديم الصف الأول الابتدائي 2023

تكريم طفلة حاربت السرطان في بطولة الخماسي الحديث بدمياط

"كارجاس": الغاز الطبيعي ليس له أي ضرر على محرك السيارة أو أدائها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

أشرف عبدالشافي

يا أحمد هذا أبوك.. صلاح السقا.. المذكرات المجهولة لـ«رائد فن العرائس»

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وثيقة زواج

علي سعدة

شعب خدوم بطبعه

د. منى حلمى

أشرس الأعداء

محمد محمود عمارة

نسب الأطفال الحائر بين فتاوى العصر العباسى ونتائج الـDNA

د هند جاد

كيسنجر.. عصفور من حجر

حسين دعسة

انهيار مالى وشيك لـ«الأونروا» وتدعو إلى دعم ملايين اللاجئين الفلسطينيين

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة